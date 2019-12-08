Чемпионка по карате из Клина, красота которой способна сразить любого: 10 фото

В этом году 20-летняя Мария Зотова завоевала золотую медаль на первенстве России по карате, куда съехалось 900 спортсменов. Но, глядя на эту нежную, хрупкую и очень красивую девушку, представляешь её скорее на показах мод.

Мария родом из подмосковного города Клина, она стала заниматься боевым искусством в 11 лет — под руководством своего отца

Папа Маши — тренер по карате, и, заглянув к нему на занятия, девочка осталась просто очарована, пишет Priderussia

Долгие и упорные тренировки принесли свои плоды, и в 2016 году она попала в сборную России

Сейчас Маша — чемпионка, мастер спорта и обладательница чёрного пояса

Девушка получает высшее образование в НИУ "Московский институт электронной техники" по специальности "маркетинг"

Но красавица надеется, что продолжит заниматься карате. А пока она радует поклонников своими победами и новыми милыми фото

Как сейчас выглядит "ванилька", чьи фото растаскивали на аватарки 8 лет назад