Чемпионка по карате из Клина, красота которой способна сразить любого: 10 фото

Мария родом из подмосковного города Клина, она стала заниматься боевым искусством в 11 лет — под руководством своего отца
Папа Маши — тренер по карате, и, заглянув к нему на занятия, девочка осталась просто очарована, пишет Priderussia
Долгие и упорные тренировки принесли свои плоды, и в 2016 году она попала в сборную России
Сейчас Маша — чемпионка, мастер спорта и обладательница чёрного пояса
Девушка получает высшее образование в НИУ "Московский институт электронной техники" по специальности "маркетинг"
Но красавица надеется, что продолжит заниматься карате. А пока она радует поклонников своими победами и новыми милыми фото
Как сейчас выглядит "ванилька", чьи фото растаскивали на аватарки 8 лет назад