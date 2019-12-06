Дочь Алека Болдуина снялась в нижнем белье, получив одобрение отца

24-летняя модель и актриса Айрленд Болдуин снова заявила о себе откровенными снимками, и, похоже, отцу пришлось смириться.

Дочка именитых родителей — Алека Болдуина и Ким Бейсингер — показала внушительную коллекцию татуировок, раздевшись ради фото. На коже красовались розочки, черепа, вампирские клыки в соседстве с персонажами из детских мультфильмов — Hello Kitty и "Тоторо".

Девушка позировала в одном белье, выбрав верх и низ от разных комплектов, и дерзко смотрела в камеру. И, даже несмотря на минимум макияжа, образ получился довольно рок-н-ролльным.

У Айрленд 565 тысяч подписчиков в "Инстаграме", и многие из них пришли в комментарии, чтобы выразить своё восхищение моделью. Фанаты оценили выбор белья и отметили шикарную фигуру. Однако некоторые предположили, что девушке не стоит так часто раздеваться, чтобы привлечь внимание, ведь она хороша и в одежде.

Отличная фотография. Ты выглядишь действительно потрясающе в этом белье anthonyvohra

Отличное сочетание цветов phattzuk

Тебе не нужно снимать одежду, чтобы привлечь внимание. Ты и так прекрасна tomarnejansen

Светловолосой красавице не привыкать эпатировать и подписчиков, и родителей. Не так давно отец модели хватался за голову из-за её пристрастия постить пикантные фото. Однако сейчас, похоже, конфликт отцов и детей оказался решён. Девушка снялась для обложки глянца в прозрачных колготках и чёрной водолазке, и Алек поздравил дочь, отметив, что она выглядит потрясающе, пишет Daily Mail.

Дочь Алека Болдуина пошла против отца и выложила фото топлес