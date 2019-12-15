Модель появилась на публике в прозрачном платье, вызвав ярость у фанатов

23-летняя модель Брукс Надер выбрала необычный наряд для красной дорожки на премии, проводимой журналом Sports Illustrated.

Брукс похвасталась своим откровенным образом в "Инстаграме", где у неё 330 тыс. подписчиков. Девушка позировала в коротком и полностью прозрачном платье, украшенном блёстками.

Впрочем, модель, которая рекламирует купальники, и до этого выкладывала горячие снимки. Однако именно этот наряд вызвал бурное негодование у подписчиков. По их мнению, выходить так в свет непозволительно.

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На Брукс набросились со злобными комментариями, говоря, что такие девушки ведут себя недостойно и сами провоцируют мужчин. Но нашлись те, кто ответил хейтерам, что люди могут носить то, что хотят, и странно их за это осуждать.

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Брукс Надер недавно стала моделью Sports Illustrated, заявив, что наконец осуществила свою мечту оказаться перед камерами, пишет Fox News. Также девушка призвала других не бояться быть собой и осуществлять задуманное.

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