Модель с доходом 43 млн в год показала, какой была в 18, когда продавала фастфуд

Недавно модель и танцовщица Аманда Николь Мартин из Лас-Вегаса, США, пожаловалась, что все её неудачи в любви из-за успешности и красоты. Но такой она была далеко не всегда.

25-летняя девушка решила показать, как выглядела до того, как стала блогершей с миллионной аудиторией, которая зарабатывает $700 тыс. в год (около 43 млн руб. по текущему курсу). Тогда ей было всего 18, и ни о какой карьере пока не шло и речи. Аманда устроилась работать в ресторан быстрого питания, пишет Daily Star. Она не следила за собой, не красилась и разительно отличалась от той звезды Playboy, которой стала сейчас.

Это фото сделала мама в мой первый день работы в "Макдоналдсе". Мне было 18, и я устроилась туда на лето перед колледжем. Я носила неряшливый пучок и брекеты Аманда Николь Мартин

По словам Аманды, ей, конечно, не нравилась её работа. Босса она считала злым, коллег недалёкими, однако именно там она встретила своего первого мужа. И это на фоне того, что сейчас девушка одинока и никак не может найти своё счастье. Хотя ради потенциального избранника готова на многое.

За семь лет Мартин сильно изменилась внешне. Теперь это рыжеволосая знойная красавица с пышными формами и отсутствием комплексов, которая учится в университете на юриста. По словам Николь, она гордится своим опытом, ведь именно он сделал её такой, какая она есть.

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