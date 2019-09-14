56-летняя Деми Мур снялась обнажённой для глянца, удивив настолько молодым телом

Звезде "Привидения" уже 56, но двукратную номинантку на "Золотой глобус" это, похоже, ничуть не беспокоит. Ведь спустя 30 лет она по-прежнему прекрасна.

Деми решилась на откровенную фотосессию для обложки Harper's Bazaar. Артистка позировала в объёмной розовой шляпе, сидя у бассейна. И головной убор — единственное, что было на ней. Мур продемонстрировала эффектную фигуру, прикрыв обнажённую грудь рукой и улыбаясь в камеру.

Актриса показала и несколько более сдержанных образов, представ в чёрных и розовом платьях, которые снова подчеркнули её стройность. В комментариях на странице журнала в "Инстаграме" пользователи отметили, что рады видеть на обложке "настоящую кинозвезду". Кроме того, Деми получила много комплиментов, касающихся внешности. Хотя некоторые и обратили внимание, что кожа на фото получилась "слишком идеальной" из-за фотошопа.

Абсолютно прекрасна и внутри, и снаружи jenmeyerjewelry

Леди "Бенджамин Баттон" sandeepmandala9966

Однако, несмотря на популярность и успешную карьеру, в жизни Деми не всё было гладко. В преддверии выхода книги мемуаров "Наизнанку" актриса рассказала о нескольких болезненных моментах, пишет The Sun. Мур призналась, что в 15 лет подвергалась насилию, и сказала, что винила себя в потере ребёнка от Эштона Кутчера.

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