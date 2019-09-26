Деми Роуз показала красоту момента, прикрывшись в ванне лишь лепестками

24-летняя британская модель знает, как привлечь к себе внимание, и снова выложила кадр, завороживший тысячи фанатов.

Деми показала чувственный и яркий снимок с курорта в Индонезии. На нём девушка позировала полностью обнажённой, лёжа в ванне, наполненной разноцветными лепестками. Пышную грудь "британская Кардашьян" прикрыла рукой, а голову откинула назад, закрыв в блаженстве глаза. Фоном для фото послужили лазурное небо и бурная зелень.

Такой кадр просто не мог остаться без лайков подписчиков, которые меньше чем за половину суток поставили ему около полумиллиона сердечек. Однако фанаты оценили не только красоту девушки, но и эстетику снимка, который захотели сохранить себе.

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Однако Деми не всегда купалась в славе и любви. Девушка с детства мечтала о карьере манекенщицы, но её параметры были далеки от модельных, пишет "24СМИ". С ростом 157 см и такими пышными формами про подиум ей можно было забыть. Но зато в соцсетях внешность Роуз приняли на ура, и она обрела успех как фотомодель.

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