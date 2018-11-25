Поговори со мной, мама. Как Шевги Ахадов помогал матери писать диплом в вузе

Илаха Ханбаба Кызы Ахадова переживала, что сын постоянно в работе. То он придумывает шутки для КВН, то что-то монтирует, то прочее, прочее, прочее.

Когда дети выросли, женщина решила и сама пойти учиться — на преподавателя географии. А когда пришло время писать диплом, уже ей самой пришлось обратиться за помощью к сыну.

25 ноября, в День матери, российские звёзды поговорят с самыми близкими людьми — своими мамами. Они зададут вопросы, которые беспокоили их всю жизнь. Что ответят мамы знаменитостей — смотрите на портале Life.ru, а также в группах проекта в социальных сетях.

Восемь видеороликов с российскими звёздами и их мамами будут опубликованы в течение дня на портале Life.ru, а в 19:00 состоится премьера большой версии.