Бибер объявил, что временно уходит со сцены

Фанаты с трепетом и нетерпением ждали новую пластинку от своего кумира, но им, похоже, придётся набраться терпения. Джастин, покоривший миллионы юных и не очень сердец по всему миру, сообщил в своём инстаграме, что ему нужно взять перерыв. 25-летний обладатель нескольких "Грэмми" написал, что свою юность провёл гастролируя и теперь окончательно выдохся.
Я гастролировал всю свою юность. И во время последнего тура, как вы, наверное, заметили, я был несчастен. Вы приходите на концерты, чтобы зарядиться энергией, но я не могу больше дать её вам
Джастин Бибер
К тому же парень обзавёлся семьей, которая, похоже, для него на первом месте, и намекает на детишек. Его супругой стала модель и дизайнер Хейли Болдуин, поддерживающая мужа в нелёгкую минуту. А трудности в жизни певца, по его словам, и правда есть. Недавно Бибер рассказал фанатам, что сейчас ему приходится бороться с психологическими проблемами и страхами. Однако музыкант надеется вернуться к творчеству, как только это будет возможно.
Я сосредоточен на решении некоторых глубоко укоренившихся проблем, чтобы сохранить брак и стать таким отцом, которым хотел бы. <...> Музыка важна для меня, однако семья и здоровье важнее. Но я постараюсь вернуться с классным альбомом как можно скорее
Джастин Бибер
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