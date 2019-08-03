Как в 50 лет остаться такой же горячей, как Джей Ло: 9 секретов молодости

На днях знаменитая певица и актриса отпраздновала полувековой юбилей. Несмотря на возраст, Джей Ло поддерживает себя в прекрасной форме. Вот как ей это удаётся.

Никакого отдыха. Это одно из главных правил Джей Ло. Она тренируется по три-четыре раза в неделю с двумя разными тренерами. Занятия проходят по утрам

Никакого алкоголя, сигарет и кофеина. Я не пью, не курю и не употребляю кофе уже много лет. Всё это старит кожу, говорит звезда

Гликолевая кислота. Джей Ло не раз признавалась в любви к средствам по уходу за кожей, содержащим это вещество

Никакого макияжа по ночам. Перед сном Лопес избавляется от мейкапа и наносит на лицо увлажняющий крем

Защита от солнца. Джей Ло признаётся, что старается сокращать своё пребывание на солнце до минимума и использует соответствующие средства для кожи

Медитация. Лопес начала медитировать в 2015 году. "Я вечна" — такую мантру она повторяет на каждом сеансе. Похоже, это действительно работает

Здоровый сон. Об этом говорят все, но мало кто по-настоящему хорошо высыпается. Лопес называет это правило главным

Пейте как можно больше воды. Особенно перед тренировкой

Ешьте овощи. Я обожаю готовить, рассказывает Джей Ло. Я выросла на пуэрториканской пище. Мы едим много спаржи, брюссельской капусты и брокколи

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