Отец Эмбер Херд хотел отомстить за дочь, застрелив Джонни Деппа

Громкий разрыв артистов обрастает всё новыми и новыми деталями. И, похоже, Деппу могло всерьёз не поздоровиться.

Об этом рассказал Дэвид Киллаки, владелец компании, которая обслуживала машины Деппа и Херд. Во время развода в 2016-м Эмбер возмутительно себя вела и отказывалась платить ему за работу. Она в нецензурных выражениях заявила, что, по юридическому соглашению, оплачивать счета должен её экс-супруг, из-за которого девушка оказалась в бедственном положении. Однако предъявить документы отказалась.

Наш последний телефонный разговор был крайне неприятен. Мне надоели оскорбления и угрозы, и я решил больше не отвечать на сообщения и звонки от мисс Херд Дэвид Киллаки

Однако Киллаки пришлось иметь дело и с отцом актрисы, который вёл себя ещё более буйно. Во время телефонного разговора мужчина заявил, что собирается расправиться с Деппом, пишет The Blast.

Он шантажирует мою девочку и разрушает её карьеру в Голливуде. <...> Когда я доберусь до него, то выбью из него всё ***. Я из Техаса, а мужики из Техаса всегда носят с собой кольт, и он с ним встретится рано или поздно Отец Эмбер Херд

Киллаки предположил, что отец Эмбер пьян, в ответ на что получил угрозы и оскорбления в свой адрес. В итоге по просьбе адвокатов Джонни Деппа Дэвид написал заявление, которое было зачитано на очередном суде по делу о разводе актёров.

Танцовщица из Питера бросила Деппа спустя два года совместной жизни в Голливуде