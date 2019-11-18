Танцовщица из Питера бросила Деппа спустя два года совместной жизни в Голливуде

Похоже, после расставания с Ванессой Паради актёру не везёт в любви. И про планы о новой свадьбе ему придётся забыть.

24-летняя Полина Глен решила поставить точку в отношениях с 56-летней голливудской звездой. И тому есть причины, пишет Daily Mail со ссылкой на источники. Девушка устала от постоянного внимания окружающих и не могла больше выносить выяснения отношений между Деппом и его бывшей супругой Эмбер Хёрд. Танцовщица из Санкт-Петербурга просто сбежала обратно на родину.

Его [Джонни Деппа] уровень известности и непрекращающаяся битва с Эмбер слишком давили на неё. Джонни был сосредоточен на своей вражде, и Полина подумала, что сейчас не самое подходящее время развивать их отношения Источник

И это несмотря на то, что Полину часто обвиняли в корыстных мотивах. Многие считали, что молодая красавица встречается с актёром ради денег и связей. Хотя источники в окружении пары влюблённых отмечали, что Глен всегда вела себя очень тихо и скромно. Девушка жила в голливудском особняке артиста, влюблённые даже задумывались о свадьбе, а Джонни очень хотел познакомиться с родителями Полины. Теперь девушка считает идею о браке безумной.

Несмотря на упрёки, что Полина была с Джонни только из-за денег, она вела себя довольно скромно, пока они жили вместе. Ходила на работу в танцевальную студию и возвращалась обратно к нему домой Источник

Об отношениях танцовщицы гоу-гоу и голливудского актёра стало известно в апреле. Джонни и Полина познакомились на вечеринке в Лос-Анджелесе в 2017 году, и девушка даже не сразу поняла, кто перед ней. Но Джонни Депп был ею просто очарован. Отношения развивались стремительно и бурно, но теперь мечты о семейном счастье, видимо, рухнули.

Чем танцовщица из Питера покорила сердце Джонни Деппа: 10 завораживающих фото