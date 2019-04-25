СМИ: Джонни Депп встречается с русской танцовщицей гоу-гоу

Новой пассией голливудского актёра Джонни Деппа стала 21-летняя уроженка Санкт-Петербурга Полина Глен, сообщает Daiy Mail.
По данным издания, русская танцовщица гоу-гоу переехала в особняк 55-летнего актёра и в скором времени станет его супругой.
Как уточняется, Депп и Глен познакомились на вечеринке в Лос-Анджелесе около года назад и сначала девушка даже не поняла, кто перед ней.
Сама Глен помимо танцев занимается и хореографией. Она переехала в США около двух лет назад ради карьеры.
Друзья девушки предположили, что Депп дорожит девушкой из-за её скромности и непритязательности, поскольку ей не нужны слава и деньги звезды.
Как писал Лайф, ранее Джонни Депп пережил скандальный развод с Эмбер Хёрд. В ответ на множество обвинений со стороны бывшей супруги он подал иск за клевету, потребовав выплатить ему 50 миллионов долларов. Кроме того, актёр рассказал об изменах супруги с Илоном Маском.
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