Фанаты Шурыгиной объявили охоту на блогера, атаковавшего её на работе

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Фанаты Шурыгиной объявили охоту на блогера, атаковавшего её на работе

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Видео со скандальной выходкой шоумена Дмитрия Торина, где он доводит до истерики Диану Шурыгину, вызвало широкий резонанс в Сети. Поклонники звезды шоу Малахова принялись травить мужчину в социальных сетях и объявили на него охоту в пабликах, посвящённых изнасилованной девушке. Так, фанаты Шурыгиной засыпали Торина угрозами, обещая расправиться с ним и с его сёстрами за то, что тот заказал у Дианы кофе с коньячком "на донышке".

В разговоре с Super Дмитрий Торин заявил, что после видео познакомился с мамой Дианы и предложил помощь семье.

— Признаюсь, я никогда не мог себе представить, что меня объявят в розыск с целью избить фанаты Дианы Шурыгиной. Мы вступили в прекрасные отношения с мамой Дианы, и я предложил свою помощь их семье. Вчера я узнал, что на меня написали заявление в полицию и многие интернет-пользователи угрожают расправиться со мной и моими близкими. После одного случая, когда меня избили тортом, я понял, что в Москве фанаты готовы на всё, чтобы защитить объект своего вожделения. Страшно жить так.

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