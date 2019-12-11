Миллионер раскрыл, как ему удалось добиться Шурыгиной, несмотря на её мужа

Недавно 20-летняя Диана порвала со своим супругом, но не отправилась в свободное плавание, а сразу же завела новый роман.

22-летний избранник Шурыгиной Денис Ребров раскрыл подробности того, как начинались их отношения. Они познакомились, когда Диана была ещё замужем. И девушка сразу очаровала молодого миллионера своей стеснительностью, пишет Starhit.

Говорю как есть: она привлекла меня своим поведением при первой встрече. Вела себя стеснительно, в то же время не боялась показать себя настоящую Денис Ребров

После деловой встречи в роскошном ресторане с Шурыгиной и её мужем Денис понял, что не может так просто отпустить Диану. Уже через час он написал ей в "Инстаграме", и они обменялись номерами, а на следующий день парень предложил увидеться. Ребров не отступал, несмотря на заверения девушки, что муж её не отпустит одну. В итоге они снова собрались втроём — поиграть в боулинг.

Началось всё с офигенного ресторана с видом на Москву с высоты 356 метров. У нас была бизнес-встреча с Дианой и её мужем, мы ужинали и общались. Было круто и легко Денис Ребров

Так завязались отношения, которые Денису и Диане какое-то время даже удавалось скрывать. Но вскоре влюблённые начали открыто демонстрировать свои чувства и отправились вместе на отдых, откуда выкладывали нежные совместные фото. А Денис даже стал называть девушку женой.

Сама же Диана ранее раскрыла причины развода с оператором Андреем Шляниным, который был намного старше её. Вступление в этот брак девушка назвала поспешным и необдуманным решением.

Шурыгина раскрыла причину развода с мужем, уехав отдыхать вместе с миллионером