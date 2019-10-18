Шурыгина раскрыла причину развода с мужем, уехав отдыхать вместе с миллионером

Недолго длилось семейное счастье в паре Шурыгиной и её мужа оператора Андрея Шлянина. Блогерша заявила о расставании и уехала отдыхать в Израиль с миллионером.

Ещё летом замужняя Диана показала фото с 22-летним миллионером Денисом Ребровым, с которым отдыхала на Бали. Что не могло не сопровождаться слухами о её измене и расставании с мужем. Недавно 20-летняя Диана сама подтвердила разрыв. А теперь в "Инстаграме" раскрыла причины своего ухода. По словам блогерши, её 29-летний супруг хотел ребёнка, а она была абсолютно к этому не готова.

Андрей намного меня старше, и уже хочет ребёнка, и постоянно заводил об этом разговор. Но я понимала, что мы, а особенно я, к этому не готовы Диана Шурыгина

Девушка отмечала, что она слишком молода и хочет наслаждаться жизнью, а не погрязнуть в бытовухе. Диана решила, что слишком рано начала супружескую жизнь и не готова быть прикованной к одному человеку, тем более что с мужем у них угасла былая страсть: "<...> Отношения перешли в стадию бытовухи: пропала прежняя страсть, а мужа я начала воспринимать больше как брата или друга".

Мне было обидно понимать, что мне всего 20, а я уже стою перед выбором: наслаждаться жизнью дальше или превращать свою жизнь в бытовуху.⠀ Я поняла, что слишком рано выскочила замуж. У меня ещё вся жизнь впереди, а я приковала себя к одному человеку Диана Шурыгина

Теперь Шурыгина снова проводит время в обществе блогера Дениса Реброва. При этом парень не только богат, но и молод — ему всего 22 года. Сейчас пара отправилась вместе в Израиль и не стесняется демонстрировать нежные чувства друг к другу, пишет Starhit.

Миллионер, с которым Шурыгина отдыхала на Бали, рассказал, что их связывает