Диана Шурыгина разводится с мужем из-за измены

Пара решила развестись после непродолжительного брака — молодые люди узаконили отношения 5 октября 2017 года.

Диана Шурыгина и оператор Андрей Шлягин решили развестись после двух лет брака. Проблемы в молодой семье были давно, однако пара пыталась сохранить отношения до того момента, как Шурыгина изменила своему супругу. Это стало последней каплей, передаёт Starhit со ссылкой на источник, близкий к семье.

— В последнее время Диана особо и не скрывала, что они с Андреем больше не пара. На самом деле она изменила мужу с другим. Это стало последней каплей. Отношения и так трещали по швам, а после неверности со стороны Дианы рухнули, как карточный домик, — цитирует издание собеседника.

Как сообщает издание, Шурыгина изменила мужу с блогером и миллионером Денисом Ребровым, с которым она отдыхала на Бали этим летом.

Поклонников сразу же смутил неизвестный парень возле Дианы, и они тут же предположили, что девушка рассталась с мужем. По-видимому, они оказались правы. По признанию самой Шурыгиной, они с супругом не живут вместе около месяца и съезжаться обратно не планируют.

— В какой-то момент мы просто поняли, что нам нет смысла цепляться за отношения, спасать брак и в очередной раз пытаться безуспешно что-то наладить. Поэтому мы решили, что нам будет лучше, если мы разойдёмся и откроемся новым отношениям, — написала Диана в "Инстаграме".

Напомним, что Диана Шурыгина, ставшая знаменитой после инцидента с изнасилованием на вечеринке, вышла замуж за оператора Андрея Шлягина в октябре 2017 года. Пара отметила свадьбу в ресторане в районе Южное Бутово, куда пригласила многих отечественных звёзд, включая группу "На-На".