Пассажир снял, как Панин ради хайпа накинулся на девушку в самолёте

В Сети стало распространяться видео, на кадрах которого Панин буянит в салоне на глазах у пассажиров. Актёр ругается на свою спутницу, используя нецензурную лексику и толкая девушку в ответ. При этом разбушевавшийся артист угрожает развернуть воздушное судно.
Никуда я с тобой больше не полечу, я сейчас этот самолёт в Турцию заверну
Алексей Панин
Однако сам актёр заявил, что видео постановочное. По его словам, он специально снял ролик, чтобы шокировать аудиторию. Артист заверил, что его не забирала полиция и пассажиры были в курсе происходящего.
Милиция меня отсюда не выводила. У нас всё хорошо. Что бы вам ни сказали — всё враньё! Видео, которое мы сняли на борту самолёта, постановочное. Я не в наручниках
Алексей Панин
Но зрители не оценили пранк, несмотря на признания актёра. Комментаторы были возмущены тем, что пассажирам пришлось выслушивать нецензурные "шутки" Панина. И отметили, что его розыгрыши изрядно утомили поклонников.
Простите, а почему другие пассажиры должны быть вовлечены в вашу постановку? Почему кто-то должен выслушивать мат и ругань... Просто потому, что вам всё надоело???
natamakhortova
Очередная постановка. Скучно, что ли, жить?
shevctata_2019
Алексей, ну что это — вам мало внимания?
besha.1964
Панин привязал рыдающую дочь к батарее, пока его снимали на камеру