Пассажир снял, как Панин ради хайпа накинулся на девушку в самолёте

42-летний артист, известный своим скандальным и эпатажным поведением, снова шокировал общественность.

В Сети стало распространяться видео, на кадрах которого Панин буянит в салоне на глазах у пассажиров. Актёр ругается на свою спутницу, используя нецензурную лексику и толкая девушку в ответ. При этом разбушевавшийся артист угрожает развернуть воздушное судно.

Никуда я с тобой больше не полечу, я сейчас этот самолёт в Турцию заверну Алексей Панин

Однако сам актёр заявил, что видео постановочное. По его словам, он специально снял ролик, чтобы шокировать аудиторию. Артист заверил, что его не забирала полиция и пассажиры были в курсе происходящего.

Милиция меня отсюда не выводила. У нас всё хорошо. Что бы вам ни сказали — всё враньё! Видео, которое мы сняли на борту самолёта, постановочное. Я не в наручниках Алексей Панин

Но зрители не оценили пранк, несмотря на признания актёра. Комментаторы были возмущены тем, что пассажирам пришлось выслушивать нецензурные "шутки" Панина. И отметили, что его розыгрыши изрядно утомили поклонников.

Простите, а почему другие пассажиры должны быть вовлечены в вашу постановку? Почему кто-то должен выслушивать мат и ругань... Просто потому, что вам всё надоело??? natamakhortova

Очередная постановка. Скучно, что ли, жить? shevctata_2019

Алексей, ну что это — вам мало внимания? besha.1964

Панин привязал рыдающую дочь к батарее, пока его снимали на камеру