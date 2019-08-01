107-летняя бабушка раскрыла секрет долголетия, успокоив всех одиноких женщин

Качество жизни растёт и, как следствие, — количество людей, чей возраст переваливает за 100 лет, — тоже. Но иногда причины долголетия не так очевидны. Так, бабушка, которой недавно исполнилось 107 лет, поделилась своим секретом — благодаря чему она дожила до такого почтенного возраста.

Луизе Джин из Нью-Йорка исполнилось уже сто семь лет

Луиза родилась в 1912 году в Нью-Йорке, где и прожила всю свою жизнь. С детства она гордилась своими итальянскими корнями и культурой своего народа

По её мнению, прожить такую долгую жизнь ей помогла одна занимательная причина, которую вы вряд ли ожидаете услышать

Дело совсем не в диетах, здоровой пище или спорте. CBS New York сообщает — по мнению Луизы, главная причина в том, что она никогда не выходила замуж

Бабушка-долгожитель всё ещё очень активна. Говорит, в этом возрасте уже нужно питаться правильно. Для неё это итальянская еда и никаких сладостей

Конечно, жизнь бабушки не такая беззаботная. Она почти слепая, недавно победила воспаление лёгких, а в 103 года на неё даже напали и ограбили

Но и через это она прошла! Теперь, в свои преклонные годы, она может в своё удовольствие играть в бочче и танцевать хоть каждый день

На её 107-й день рождения пришло более 100 человек! Можно только мечтать, чтобы к такому возрасту мы были бы окружены такими же любовью и вниманием

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