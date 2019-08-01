107-летняя бабушка раскрыла секрет долголетия, успокоив всех одиноких женщин

Луизе Джин из Нью-Йорка исполнилось уже сто семь лет
Луиза родилась в 1912 году в Нью-Йорке, где и прожила всю свою жизнь. С детства она гордилась своими итальянскими корнями и культурой своего народа
По её мнению, прожить такую долгую жизнь ей помогла одна занимательная причина, которую вы вряд ли ожидаете услышать
Дело совсем не в диетах, здоровой пище или спорте. CBS New York сообщает — по мнению Луизы, главная причина в том, что она никогда не выходила замуж
Бабушка-долгожитель всё ещё очень активна. Говорит, в этом возрасте уже нужно питаться правильно. Для неё это итальянская еда и никаких сладостей
Конечно, жизнь бабушки не такая беззаботная. Она почти слепая, недавно победила воспаление лёгких, а в 103 года на неё даже напали и ограбили
Но и через это она прошла! Теперь, в свои преклонные годы, она может в своё удовольствие играть в бочче и танцевать хоть каждый день
She had heard it 106 times before, today made 107! #Happy #Birthday Ms. Louise 😘 Tonight at 6, we talk high heels, marriage and well, you’ll see 😜 @abc7ny #abc7ny #bronx #party #celebrate #shedidit #dance #song #cake #music pic.twitter.com/9P5brOwM1f— Kemberly Richardson (@kemrichardson7) July 31, 2019
На её 107-й день рождения пришло более 100 человек! Можно только мечтать, чтобы к такому возрасту мы были бы окружены такими же любовью и вниманием
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