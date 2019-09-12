В Тольятти байкер чудом выжил, сделав сальто после удара о легковушку — видео

На кадрах видно, как парень на скорости влетает в переднюю часть автомобиля Kia Sportage, который совершает левый поворот. Байкер перелетает через машину и падает рядом с пешеходной дорожкой, а детали мотоцикла разлетаются вокруг, пишет 63.ru. По словам очевидцев, иномарка продолжила движение и врезалась в светофор.
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Очевидцы
Мотоциклист выжил, но в результате аварии получил серьёзные травмы: у него оказались сломаны бёдра, рёбра, лодыжка, СГМ, есть подозрение на пневмоторакс, пишет "КТВ-ЛУЧ". Предварительно, водитель иномарки не уступил байкеру дорогу, но подробности происшествия предстоит выяснить полицейским.
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