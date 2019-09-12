В Тольятти байкер чудом выжил, сделав сальто после удара о легковушку — видео

Авария произошла 11 сентября на пересечении улиц 50 лет Октября и Победы и попала на регистратор очевидца.

На кадрах видно, как парень на скорости влетает в переднюю часть автомобиля Kia Sportage, который совершает левый поворот. Байкер перелетает через машину и падает рядом с пешеходной дорожкой, а детали мотоцикла разлетаются вокруг, пишет 63.ru. По словам очевидцев, иномарка продолжила движение и врезалась в светофор.

Удар был такой силы, что он подлетел в воздух, сделал жуткое сальто и упал на тротуар Очевидцы

Мотоциклист выжил, но в результате аварии получил серьёзные травмы: у него оказались сломаны бёдра, рёбра, лодыжка, СГМ, есть подозрение на пневмоторакс, пишет "КТВ-ЛУЧ". Предварительно, водитель иномарки не уступил байкеру дорогу, но подробности происшествия предстоит выяснить полицейским.

Камера сняла последние секунды жизни водителя из Знаменска, влетевшего под фуру