Мотоциклист сорвался с 18-метрового утёса и снял жуткий момент падения на видео

Отец троих детей Рик Хогг каждый год по традиции отправлялся с приятелями в поездку на мотоциклах из Техаса в Колорадо, США. Но в этот раз отдых едва не стоил ему жизни.

Рик петлял по скалистым узким тропинкам неподалёку от Крестед-Бьютт, пишет Fox31. На шлеме у блогера была закреплена камера, чтобы запечатлеть красоту окружающей местности. Но в итоге американец снял больше, чем планировал.

В какой-то момент Хогг потерял управление, сорвался вниз с обрыва высотой примерно 60–70 футов (18–21 м) и полетел вслед за мотоциклом в воду, находившуюся внизу. Но байкер оказался настоящим счастливчиком. Рик чудом остался жив и даже не получил серьёзных повреждений, только перепугался. Промокший насквозь, он сам поднялся на утёс, где его ждали друзья. А потом ещё с помощью других туристов вытащил из воды байк, чтобы не засорять окружающую среду. Роликом американец поделился на своём ютуб-канале.

Я думал о своих детях. <...> Слишком много всего совпало, чтобы позволить мне выжить. Это действительно милость Божья, что я сейчас здесь Рик Хогг

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