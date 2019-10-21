"Это моя свобода, моя мечта". Мир глазами мотоблогера, погибшей в ДТП под Киевом

Романтик и мечтатель — первые слова, что приходят на ум при взгляде на соцсети украинки, трагически закончившей свою жизнь в страшной аварии.

Роскошная женщина в коже на мотоцикле — такой образ не мог не привлечь в соцсетях толпы поклонников. C ними 41-летняя киевлянка Елена Кузавова, которая взяла себе ник Кузавини, делилась снимками из своей насыщенной жизни. Путешествия, занятия спортом, забота о любимом мопсе — всему находилось место в "Инстаграме", где сейчас около 80 тысяч подписчиков.

К каждому посту Елена старалась добавлять позитивную запись. Она рассказывала о том, что любит природу, ценит простые радости и умеет мечтать. "Каждая великая мечта начинается с мечтателя", — писала блогерша. И отмечала при этом, что старается жить на полную катушку: "Отчаянная. Вот какая я! Это моя основная черта. Я всё так делаю, с надрывом, от души. Я умею отчаянно любить. Я умею отчаянно жить. Я умею отчаянно верить".

Время летит, с этим ничего не сделаешь. Но вы — пилот своего времени, так что руководите процессом. Встречайте рассветы, ходите босиком по траве, песку, земле, целуйтесь только по любви <...>. Живите — до мурашек, до смеха, до слёз, до дрожи — Елена Кузавини

Но главной страстью и смыслом жизни Елены были байки. Эффектные фото на фиолетовом мотоцикле (её любимый цвет) — основная часть инстаграма Елены. В дождь, снег и зной её железный конь всегда был рядом, езду на нём блогерша называла своей мечтой.

Могу сказать, что опыт вождения приходит не с годами, опыт вождения приходит с километрами. Это мой ветер, моя свобода, это моя мечта Елена Кузавини

Однако страсть Елены стала и причиной её смерти. Байкерша погибла на Гостомельской трассе под Киевом, попав в страшное ДТП 19 октября. Она ехала на своём мотоцикле BMW, когда водитель припаркованного у обочины "фольксвагена" выехал на дорогу и стал разворачиваться. Елена влетела в заднюю чаcть машины, пишет КП. До больницы её не довезли. По словам дочки блогерши, мама всегда водила аккуратно и сначала боялась ездить на байке, но смогла побороть свой страх.

Все, кто знают её лично, знают, что она каталась максимально аккуратно и осторожно, она никогда ни за кем не гналась, ей это было неинтересно. Она каталась для себя, она кайфовала. <...> Ты закрыла свой сезон. <...> Покойся с миром Татьяна, дочь

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