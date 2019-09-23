Петросян спустил полмиллиона на романтическую поездку в Париж с любовницей

Юморист и его помощница Татьяна Брухунова наслаждались отдыхом и активно делились фотографиями из ресторанов и с экскурсий.

16 сентября Петросян отметил 74-летие. При этом подарков, похоже, досталось больше его 30-летней возлюбленной. Пара остановилась в роскошном отеле в центре Парижа, встречала закат у Эйфелевой башни, посетила Лувр и другие "программные" места. Например, купила билеты с шампанским на "Мулен Руж", которые стоили не меньше 25 тыс. руб., пишет Starhit.

Влюблённые лакомились французскими улитками по две тыс. рублей за блюдо. А за тарелку устриц, крабов и лобстеров Евгений Ваганович не поскупился отдать и 15 тысяч.

Но как приехать в Париж и не походить по магазинам? В результате у Татьяны появились украшения от Tiffany&Co и знаменитые духи Guerlain с её именем на флаконе. "Гравировку делают в бутике Guerlain на Вандомской площади всего лишь в одну (не знаю какую) субботу месяца. Мне просто повезло", — отметила Брухунова.

Несмотря на то что счета Петросяна заморожены из-за бракоразводного процесса с Еленой Степаненко, юморист потратил на недельный отдых около полумиллиона рублей. Судя по всему, денег на свою новую избранницу Евгений Ваганович и впрямь не жалеет.

Любовница Петросяна похвасталась, какие дорогие подарки он купил ей на 30-летие