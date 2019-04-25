Егор Крид ушёл из Black Star, сохранив своё сценическое имя

Однако теперь фанаты 24-летнего исполнителя могут выдохнуть. Глава Black Star Павел Пашу Курьянов в ютуб-интервью подтвердил, что, несмотря на расторжение контракта, Булаткин сохранит за собой сценическое имя Егор Крид. Под которым будет в дальнейшем выступать и выпускать музыку. Останутся ли у него права на уже выпущенные композиции и мерч, пока не известно.
Он ушёл. У него контракт закончился. Но он будет Кридом, мы договорились
Павел Курьянов
Ролик быстро удалили с "Ютуба", отмечает Super. Но самые интересные моменты видео успели сохранить фанаты. Которые выразили свою радость из-за такого развития событий в комментариях.
Да, я рада, что он остался Кридом, ведь кридомания неизлечима
gafurovaliaisan
Гендиректор Black Star подтвердил, что у Крида больше нет контракта с лейблом
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