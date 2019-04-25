Егор Крид ушёл из Black Star, сохранив своё сценическое имя

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Егор Крид ушёл из Black Star, сохранив своё сценическое имя

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Недавно стало известно, что Егор Крид перестаёт сотрудничать с лейблом Black Star. При этом встал вопрос о том, сохранит ли певец за собой свой звучный псевдоним. И прогнозы были неутешительные.

Однако теперь фанаты 24-летнего исполнителя могут выдохнуть. Глава Black Star Павел Пашу Курьянов в ютуб-интервью подтвердил, что, несмотря на расторжение контракта, Булаткин сохранит за собой сценическое имя Егор Крид. Под которым будет в дальнейшем выступать и выпускать музыку. Останутся ли у него права на уже выпущенные композиции и мерч, пока не известно.

Он ушёл. У него контракт закончился. Но он будет Кридом, мы договорились

Павел Курьянов

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/egorkreed/" target="_blank"><strong>egorkreed</strong></a></p>

Ролик быстро удалили с "Ютуба", отмечает Super. Но самые интересные моменты видео успели сохранить фанаты. Которые выразили свою радость из-за такого развития событий в комментариях.

Да, я рада, что он остался Кридом, ведь кридомания неизлечима

gafurovaliaisan

Гендиректор Black Star подтвердил, что у Крида больше нет контракта с лейблом

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