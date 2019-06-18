Паразиты, бактерии, яд. 10 жутких опасностей, подстерегающих любителей суши

, живущие в сырой рыбе, из которой готовят некоторые виды суши, опасны для здоровья — прежде всего во время беременности
Источник: Sushi in Pregnancy, Parasitic Diseases — Obstetrician Survey
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Наибольший риск представляет — нематода, вызывающая острую инфекцию, которая приводит к некрозу стенок желудка
Источник: Centers for Disease Control and Prevention
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Источником также является сырая рыба. Паразит вызывает клонорхоз — болезнь, поражающую желудок и желчные пути
Источник: Public Health Agency of Canada
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, попадая в организм с заражённой рыбой, приводит к B12-дефицитной анемии. Может прожить в кишечнике более 20 лет
Источник: Medline Plus
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Морская рыба, особенно тунец, содержит . Если она входит в состав суши, имейте это в виду. В группе риска — беременные и дети
Источник: The New York Times
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Водоросли нори, используемые для приготовления суши, могут негативно влиять на щитовидную железу из-за высокого содержания
Источник: MED India
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Если суши приготовлены из рыбы фугу или ядовитых моллюсков, будьте особенно внимательны: может быть смертельным
Источник Molecules of Death
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Заражение , гибнущими только после термической обработки рыбы и морепродуктов, может привести к ампутации конечностей
Плохо обработанный рис, входящий в состав суши, может быть источником . Она вызывает острые приступы рвоты
Источник: Very Well Health
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Самой распространённой причиной опасных инфекций после употребления сырой рыбы является , которая поражает ЖКТ и печень
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