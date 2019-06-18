Паразиты, бактерии, яд. 10 жутких опасностей, подстерегающих любителей суши

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18 июня во всём мире отмечают Международный день суши — лишний повод напомнить о том, что это блюдо японской кухни отличается не только высокими вкусовыми качествами, но и серьёзными рисками для здоровья.

Паразиты, живущие в сырой рыбе, из которой готовят некоторые виды суши, опасны для здоровья — прежде всего во время беременности

Наибольший риск представляет сельдяной червь — нематода, вызывающая острую инфекцию, которая приводит к некрозу стенок желудка

Источником китайской двуустки также является сырая рыба. Паразит вызывает клонорхоз — болезнь, поражающую желудок и желчные пути

Широкий лентец, попадая в организм с заражённой рыбой, приводит к B12-дефицитной анемии. Может прожить в кишечнике более 20 лет

Морская рыба, особенно тунец, содержит ртуть. Если она входит в состав суши, имейте это в виду. В группе риска — беременные и дети

Водоросли нори, используемые для приготовления суши, могут негативно влиять на щитовидную железу из-за высокого содержания йода

Если суши приготовлены из рыбы фугу или ядовитых моллюсков, будьте особенно внимательны: отравление может быть смертельным

Заражение вибрионами, гибнущими только после термической обработки рыбы и морепродуктов, может привести к ампутации конечностей

Плохо обработанный рис, входящий в состав суши, может быть источником восковой бациллы. Она вызывает острые приступы рвоты

Самой распространённой причиной опасных инфекций после употребления сырой рыбы является сальмонелла, которая поражает ЖКТ и печень

Тунец, дыня, кофе: какие продукты превращаются в яд для беременных

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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