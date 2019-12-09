Сестра Жанны Фриске рассказала, что Шепелев тщательно готовился к смерти певицы

Наталья Фриске решила не молчать после скандального интервью ведущего Дмитрия Шепелева и рассказала свою правду.

33-летняя Наталья стала гостьей передачи "Звёзды сошлись", где ответила на заявления бывшего возлюбленного Жанны Фриске. Так, согласно её версии, слова Шепелева в интервью на шоу "Осторожно, Собчак" — абсолютная ложь. И это не бабушка с дедушкой не хотят видеться с внуком, а им мешает Дмитрий.

Мы с мамой вдвоём приходим на свидание к ребёнку. <...> В крохотной комнатушке с кучей стульев сидели психолог, Платон, я, мама и шесть охранников со стороны Шепелева. И на улице ещё десять стояли Наталья Фриске

Кроме того, Шепелев обвинил семью певицы в краже денег со счетов. Но, по словам Натальи, крупные суммы снимал сам Дмитрий. Он хотел нажиться на смерти артистки и заранее готовился к ней. Ведущий смог оформить на себя доверенность, когда Жанна лечилась от страшной болезни и "была под морфием". А шокированным родственникам об утечке финансов сообщил продюсер. При этом Наталья отметила, что в доказательство может предоставить все счета, но спорить дальше с Шепелевым не намерена.

Он готовился к смерти Жанны очень тщательно. Подготавливал себе мягонькое местечко. Все карточки от Жанниных счетов были у него. Жанна лежала в Германии, нам её продюсер звонил: "Заберите у него карты". А он [Шепелев] просто по 20 миллионов снимал Наталья Фриске

Напомним, что Жанна Фриске скончалась от рака в 2015 году. От отношений с Шепелевым у неё остался сын, появившийся на свет в 2013-м. О страшном диагнозе артистка узнала ещё во время беременности. Сразу после смерти Жанны грянул скандал между её родителями и возлюбленным.

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