Англичанин, занявшийся сексом в самолёте на Ибицу, оставил беременную невесту

Устроивший на борту самолёта секс англичанин летел на Ибицу на свой мальчишник, после которого должен был жениться на беременной невесте.

Видеозапись, на которой пара занимается сексом прямо в полёте, буквально взорвала Интернет.

Как сообщает The Sun, мужчиной оказался 31-летний шеф-повар Шон Эдмондсон из Уиндермира, Великобритания. В обществе своих друзей за мужчиной закреплена слава бабника.

Публикация от @hura_cache Июн 13 2017 в 2:34 PDT

Публикация от @hura_cache Июн 13 2017 в 2:33 PDT

По словам издания, блондинка и шеф-повар ранее друг друга никогда не знали, а познакомились они в аэропорту перед посадкой на самолёт. Мужчина летел на Ибицу на свой мальчишник. Кроме того, у Эдмондсона дома осталась беременная жена — 25-летняя Дженна Росс, которая находится на шестом месяце.

Публикация от @hura_cache Июн 13 2017 в 2:34 PDT

Публикация от @hura_cache Июн 13 2017 в 2:33 PDT

Напомним, что молодые люди, летящие рейсом Манчестер — Ибица, занялись любовью прямо на пассажирском месте. Мужчина усадил девушку на колени и спросил окружающих, не найдётся ли у них презерватива. Очевидцы сообщили, что экипаж никак не отреагировал на любвеобильную парочку.