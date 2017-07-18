7 трагедий с детьми, причиной которых стали спиннеры

Читайте также

7 трагедий с детьми, причиной которых стали спиннеры

5

Фото: Социальные сети

В Роспотребнадзоре сообщили, что проверят влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия использования игрушек. Лайф вспомнил семь случаев, когда безобидная на первый взгляд игрушка приводила к печальным последствиям.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали родителям не приобретать подобные гаджеты в неустановленных местах или с рук, а также обращать внимание на качество и безопасность материалов, из которых произведена игрушка.

США, Миссисипи: игрушка разлетелась на осколки, которые попали в лицо ребёнка

Вместе с отцом он попытался раскрутить спиннер небольшим воздушным компрессором. В результате на лицо мальчика наложили 30 швов

Кипр, Лимасол: девятилетняя девочка проглотила деталь спиннера

Во время вращения одна из металлических деталей отскочила и попала ей в рот. Девочка пыталась выплюнуть её, но не смогла

Израиль, Беэр-Яаков: 13-летний мальчик поранил руку разлетевшейся игрушкой

Из спиннера вылетела металлическая часть с кольцом, которое ребёнок надел на палец и не смог снять

Россия, Ростовская область: 10-летний мальчик выбил себе глаз спиннером

Травма была такая, что выпали все оболочки глаза, в том числе радужка, также ребёнку пришлось экстренно удалить хрусталик

США, Лос-Анджелес: трёхлетняя девочка умерла от светящегося спиннера

Малышку нашли мёртвой в своей постели. Спиннер оставил страшные ожоги на лице девочки, пока он заряжался рядом с ней

Россия, Кострома: спасатели три часа снимали спиннер с пальца шестилетнего ребёнка

Мальчик не смог сам вытащить палец из отверстия игрушки и побоялся сказать об этом родителям. К ночи на пальце возник сильный отёк

США, Техас: в трахею 10-летней девочки попала деталь спиннера

Девочка, игравшая со спиннером на заднем сиденье авто, чуть не задохнулась. Извлечь деталь удалось только с помощью операции

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!