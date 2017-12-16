22-летний изверг убил трёхлетнюю дочь подруги за отказ надеть пижаму

Джален Ваден из Карла Джанкшена, штат Миссури, обвиняется в убийстве второй степени тяжести и в физическом насилии над Джейдой Кайл.

В тот роковой вечер в конце ноября мать маленькой девочки позвала к себе своего парня Джалена и поручила ему ухаживать за Джейдой — надеть на неё пижаму, чтобы уложить спать, пишет New York Post.

Джален принялся выполнять поручение, но Джейда не слушалась незнакомого мужчину и капризничала. Процесс затянулся надолго, и Джален проявил свою истинную сущность. Он схватил ребёнка и швырнул его на пол, а затем ударил об кровать. Когда он пытался поднять девочку, она была без сознания.

В больнице Джейда так и не пришла в себя, и через несколько дней она скончалась от полученных травм. Начальник полиции Карла Джанкшена Делмар Хааз говорит, что мать девочки была полностью оправдана во время следствия.

Джален обвиняется в убийстве второй степени тяжести и в физическом насилии над Джейдой Кайл. До сих пор не ясно, нанял ли он адвоката и будет ли он защищаться в суде.