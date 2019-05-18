Осторожно! 10 очень "злых" собак, которые сразят любого наповал

На заборах частных домов часто можно встретить табличку "Осторожно, злая собака!", даже если никакой собаки там нет. Или есть, но вызывает она далеко не страх.

Увидев такого охранника, сразу хочется сдаться, лечь на землю и позволить ему себя атаковать.

Остерегайтесь собаки! Если сможете её разглядеть.

Единственная опасность, которая исходит от этого пса, — это опасность, что тебя от радости покроют слюнями с ног до головы.

Осторожно, можно влюбиться в эту красавицу с первого взгляда.

Входите на свой страх и риск! Территорию охраняет серьёзный парень, сорвал одуванчик — порвёт и тебя.

В глубине души она ротвейлер.

Даллас и Луна решительно настроены извалять в снегу каждого, кто ступит на вверенную им территорию.

Ну а Майло всегда готов показать проходящим мимо его забора людям, насколько он гостеприимный хозяин.

Лола с ним совсем не согласна — она дарит незнакомцам свою очаровательную улыбку.

А это Кая, и она рвётся наружу, чтобы догнать каждого, кто ещё не успел её погладить.

Что будет, если скрестить самые милые породы собак? 10 ангелочков, никак иначе