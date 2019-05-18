Осторожно! 10 очень "злых" собак, которые сразят любого наповал

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Осторожно! 10 очень "злых" собак, которые сразят любого наповал

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Фото: © Instagram/lolathelovelygolden

На заборах частных домов часто можно встретить табличку "Осторожно, злая собака!", даже если никакой собаки там нет. Или есть, но вызывает она далеко не страх.

Увидев такого охранника, сразу хочется сдаться, лечь на землю и позволить ему себя атаковать.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/aww/comments/9a7t2n/i_think_ill_take_my_chances/" target="_blank">farihits</a></p>

Остерегайтесь собаки! Если сможете её разглядеть.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/superchucho1982/" target="_blank"><strong>superchucho1982</strong></a></p>

Единственная опасность, которая исходит от этого пса, — это опасность, что тебя от радости покроют слюнями с ног до головы.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/ioiseb/" target="_blank"><ins>ioiseb</ins></a></p>

Осторожно, можно влюбиться в эту красавицу с первого взгляда.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/frauhint/" target="_blank">frauhint</a></p>

Входите на свой страх и риск! Территорию охраняет серьёзный парень, сорвал одуванчик — порвёт и тебя.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/charlie_the_mini_pom/" target="_blank">charlie_the_mini_pom</a></p>

В глубине души она ротвейлер.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/expatinzagreb/" target="_blank">expatinzagreb</a></p>

Даллас и Луна решительно настроены извалять в снегу каждого, кто ступит на вверенную им территорию.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dallas.and.luna/" target="_blank">dallas.and.luna</a></p>

Ну а Майло всегда готов показать проходящим мимо его забора людям, насколько он гостеприимный хозяин.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/_milo_the_husky__/" target="_blank">milo_the_husky__</a></p>

Лола с ним совсем не согласна — она дарит незнакомцам свою очаровательную улыбку.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lolathelovelygolden/" target="_blank">lolathelovelygolden</a></p>

А это Кая, и она рвётся наружу, чтобы догнать каждого, кто ещё не успел её погладить.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kaia_bluestaffylove/" target="_blank">kaia_bluestaffylove</a></p>

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