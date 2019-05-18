Осторожно! 10 очень "злых" собак, которые сразят любого наповал

Увидев такого охранника, сразу хочется сдаться, лечь на землю и позволить ему себя атаковать.
Остерегайтесь собаки! Если сможете её разглядеть.
Единственная опасность, которая исходит от этого пса, — это опасность, что тебя от радости покроют слюнями с ног до головы.
Осторожно, можно влюбиться в эту красавицу с первого взгляда.
Входите на свой страх и риск! Территорию охраняет серьёзный парень, сорвал одуванчик — порвёт и тебя.
В глубине души она ротвейлер.
Даллас и Луна решительно настроены извалять в снегу каждого, кто ступит на вверенную им территорию.
Ну а Майло всегда готов показать проходящим мимо его забора людям, насколько он гостеприимный хозяин.
Лола с ним совсем не согласна — она дарит незнакомцам свою очаровательную улыбку.
А это Кая, и она рвётся наружу, чтобы догнать каждого, кто ещё не успел её погладить.
Что будет, если скрестить самые милые породы собак? 10 ангелочков, никак иначе
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