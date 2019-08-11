Как преображаются собаки, попав из приюта в любящую семью: 20 фото до и после

Несколько примеров того, как жизнь в любви (и тёплом доме) меняет наших маленьких защитников.

После того как мы забрали этого маленького пушистика с собой, он превратился из грустного и лохматого в счастливого и любимого k8marie_

Ещё щенком он всего боялся и прятался за мебелью, но теперь это гордый выпускник!

Эта милашка никого к себе не подпускала и была агрессивно настроена, но теперь она самая жизнерадостная на свете.

Грустные ушки стали весёлыми, счастливыми ушами.

Милый пёсель вернул то, что принадлежало ему по праву, — свою шерсть!

А этот милаш поменял имидж

Бигль прошёл длинный путь от малыша, не дающего никому себя погладить, до гордого пса, который сам бежит первым обниматься.

Теперь, когда его кожа зажила, ему стало намного легче. Bananalexa22

Вот что делает с собакой любящий дом... и бандана!

А эта пара хвастается своими новыми причёсками, лёжа на полу в их новом доме!

Парень надел костюм Бэтмена и стал героем, помогая животным найти любящее сердце