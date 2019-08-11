Как преображаются собаки, попав из приюта в любящую семью: 20 фото до и после

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Фото © Reddit/k8marie_

Несколько примеров того, как жизнь в любви (и тёплом доме) меняет наших маленьких защитников.

После того как мы забрали этого маленького пушистика с собой, он превратился из грустного и лохматого в счастливого и любимого

k8marie_

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/BeforeNAfterAdoption/comments/cixlm1/the_day_we_first_adopted_rusty_vs_4_months_after/" target="_blank">k8marie_</a></p>

Ещё щенком он всего боялся и прятался за мебелью, но теперь это гордый выпускник!

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/BeforeNAfterAdoption/comments/c8rgln/update_on_how_dakota_is_doing_full_month_of_her/" target="_blank">itwasalwaysace</a></p>

Эта милашка никого к себе не подпускала и была агрессивно настроена, но теперь она самая жизнерадостная на свете.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/BeforeNAfterAdoption/comments/cd2fgs/2_weeks_before_when_he_was_picked_up_by_animal/" target="_blank">cmac2238</a></p>

Грустные ушки стали весёлыми, счастливыми ушами.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/BeforeNAfterAdoption/comments/c7kca7/just_sent_off_our_first_foster_to_his_forever/" target="_blank">oneofyourmoms</a></p>

Милый пёсель вернул то, что принадлежало ему по праву, — свою шерсть!

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/BeforeNAfterAdoption/comments/9ga6i7/barkley_rescued_from_the_streets_of_puerto_rico/" target="_blank">TechFocused</a></p>

А этот милаш поменял имидж

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/BeforeNAfterAdoption/comments/c9h27z/kimchi_was_rescued_from_a_korean_puppy_millmeat/" target="_blank">pugsicles</a></p>

Бигль прошёл длинный путь от малыша, не дающего никому себя погладить, до гордого пса, который сам бежит первым обниматься.

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/BeforeNAfterAdoption/comments/c84874/my_first_boy_charlie_was_abused_and_starved_so/" target="_blank">emaygirl14</a></p>

Теперь, когда его кожа зажила, ему стало намного легче.

Bananalexa22

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/BeforeNAfterAdoption/comments/b6jhjk/i_found_her_4years_ago_covered_in_blisters_no/" target="_blank">Bananalexa22</a></p>

Вот что делает с собакой любящий дом... и бандана!

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/BeforeNAfterAdoption/comments/c7bpv8/our_handsome_boy_cayde_8_years_as_a_farm_dog/" target="_blank">Dudetius_maximus</a></p>

А эта пара хвастается своими новыми причёсками, лёжа на полу в их новом доме!

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/BeforeNAfterAdoption/comments/c8olvy/these_brothers_were_found_walking_together_down_a/" target="_blank">stpatrick32</a></p>

Парень надел костюм Бэтмена и стал героем, помогая животным найти любящее сердце

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