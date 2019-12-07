Алкозависимый бросил пить, когда сделал селфи и увидел, что с ним стало

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Фото © Facebook / Gene Davies

Джин Дэвис из Уэльса попробовал алкоголь, когда ещё был подростком. И ему пришлось бороться с пагубным пристрастием много лет.

Джин поделился страшным селфи, после взгляда на которое он перестал употреблять спиртное. В тяжёлый момент, когда из-за зависимости он лишился семьи, мужчина решил пожить у друга. Там ему пришлось спать на верхней полке двухъярусной кровати, откуда он упал ночью, пытаясь слезть. Дэвис рассёк себе лоб и сделал фото, чтобы оценить масштабы увечий. А наутро, взглянув на снимок, ужаснулся тому, во что он превратился.

<p>Справа — селфи после падения. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneUrsineDavies?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAkGgqvTiSbhlIbJwL0eAdxLExiHUVNeVuenPDqN_i5H9HSKVKVsa7-GWtb32YXO3ufZOUKW9PPh4Y2&tn-str=%2AF" target="_blank">Gene Davies</a></p>

Джин решил срочно исправлять ситуацию, пишет Metro. На него накатило осознание того, что он разрушил свою жизнь. Вот он подростком играет в рок-группе и всё чаще оказывается в пьяном угаре. Вот его отчисляют из университета, и студент перебивается случайными заработками, пытаясь скрыть от родителей свои проблемы. Дэвис стал выпивать полторы бутылки виски в день, всё быстрее катясь по наклонной.

Кто-то пролил пиво в пабе, и я решил взять соломинку, встать на колени и высосать остатки из самого грязного ковра, который вы когда-либо видели. Несмотря на то что на стойке меня уже ждала полная пинта пива. Разве это не самая отвратительная вещь

Джин Дэвис

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneUrsineDavies?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAkGgqvTiSbhlIbJwL0eAdxLExiHUVNeVuenPDqN_i5H9HSKVKVsa7-GWtb32YXO3ufZOUKW9PPh4Y2&tn-str=%2AF" target="_blank">Gene Davies</a></p>

На одной из вечеринок парню посчастливилось встретить Вики, которая стала его женой. Тогда в его жизни наметился просвет, но ни брак, ни рождение ребёнка не спасли его от зависимости. "Я превратился в мерзкого пьяницу", — отмечает Дэвис. В итоге супруга выгнала его из дома, он оказался у товарища, потеряв всё. И там сделал судьбоносное фото. Сейчас Джину — 47, он нашёл работу и наконец "чувствует себя" самим собой. По словам мужчины, главное для него теперь — забота о сыне.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneUrsineDavies?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAkGgqvTiSbhlIbJwL0eAdxLExiHUVNeVuenPDqN_i5H9HSKVKVsa7-GWtb32YXO3ufZOUKW9PPh4Y2&tn-str=%2AF" target="_blank">Gene Davies</a></p>

Я не выпил ни капли с тех пор — это было 18 месяцев назад. Сейчас я мою посуду и готовлю в местном индийском ресторане — дело нехитрое, зато никакого стресса. То, что надо <...> И у меня есть мой мальчик, для которого я должен стать хорошим отцом

Джин Дэвис

Девушка показала, как изменилась, бросив наркотики, и её невозможно узнать

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