Алкозависимый бросил пить, когда сделал селфи и увидел, что с ним стало

Джин Дэвис из Уэльса попробовал алкоголь, когда ещё был подростком. И ему пришлось бороться с пагубным пристрастием много лет.

Джин поделился страшным селфи, после взгляда на которое он перестал употреблять спиртное. В тяжёлый момент, когда из-за зависимости он лишился семьи, мужчина решил пожить у друга. Там ему пришлось спать на верхней полке двухъярусной кровати, откуда он упал ночью, пытаясь слезть. Дэвис рассёк себе лоб и сделал фото, чтобы оценить масштабы увечий. А наутро, взглянув на снимок, ужаснулся тому, во что он превратился.

Джин решил срочно исправлять ситуацию, пишет Metro. На него накатило осознание того, что он разрушил свою жизнь. Вот он подростком играет в рок-группе и всё чаще оказывается в пьяном угаре. Вот его отчисляют из университета, и студент перебивается случайными заработками, пытаясь скрыть от родителей свои проблемы. Дэвис стал выпивать полторы бутылки виски в день, всё быстрее катясь по наклонной.

Кто-то пролил пиво в пабе, и я решил взять соломинку, встать на колени и высосать остатки из самого грязного ковра, который вы когда-либо видели. Несмотря на то что на стойке меня уже ждала полная пинта пива. Разве это не самая отвратительная вещь Джин Дэвис

На одной из вечеринок парню посчастливилось встретить Вики, которая стала его женой. Тогда в его жизни наметился просвет, но ни брак, ни рождение ребёнка не спасли его от зависимости. "Я превратился в мерзкого пьяницу", — отмечает Дэвис. В итоге супруга выгнала его из дома, он оказался у товарища, потеряв всё. И там сделал судьбоносное фото. Сейчас Джину — 47, он нашёл работу и наконец "чувствует себя" самим собой. По словам мужчины, главное для него теперь — забота о сыне.

Я не выпил ни капли с тех пор — это было 18 месяцев назад. Сейчас я мою посуду и готовлю в местном индийском ресторане — дело нехитрое, зато никакого стресса. То, что надо <...> И у меня есть мой мальчик, для которого я должен стать хорошим отцом Джин Дэвис

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