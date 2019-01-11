Бузова устроила истерику, узнав, что её вырезали из эфира Первого канала

Телеведущая Ольга Бузова приняла участие в концерте "Рождество с Григорием Лепсом", однако её выступление вырезали из эфира Первого канала, сообщает "Стархит". В качестве официальной причины такого решения называют ограниченный хронометраж.

В новогодние праздники певческая карьера Ольги Бузовой вышла на новый уровень — она стала участницей "Голубого огонька", где спела дуэтом с Евгением Петросяном. Но теперь стало известно, что далеко не все каналы оценили талант телеведущей по достоинству — так, её выступление на мероприятии "Рождество с Григорием Лепсом" просто вырезали из эфира. Саму Бузову такое решение телевизионщиков возмутило.

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Официальной причиной, по которой Бузову так и не показали по Первому каналу, стал ограниченный хронометраж концерта. Но поклонники всё равно поддержали обиженную звезду.

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Другие же комментаторы оказались настроены менее благодушно и поддержали решение телеканала.

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