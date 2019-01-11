Бузова устроила истерику, узнав, что её вырезали из эфира Первого канала

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Бузова устроила истерику, узнав, что её вырезали из эфира Первого канала

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Телеведущая Ольга Бузова приняла участие в концерте "Рождество с Григорием Лепсом", однако её выступление вырезали из эфира Первого канала, сообщает "Стархит". В качестве официальной причины такого решения называют ограниченный хронометраж.

В новогодние праздники певческая карьера Ольги Бузовой вышла на новый уровень — она стала участницей "Голубого огонька", где спела дуэтом с Евгением Петросяном. Но теперь стало известно, что далеко не все каналы оценили талант телеведущей по достоинству — так, её выступление на мероприятии "Рождество с Григорием Лепсом" просто вырезали из эфира. Саму Бузову такое решение телевизионщиков возмутило.

Вырезали. Девочки, ну как так?! За что? Зачем приглашать тогда? Такая песня красивая!

Ольга Бузова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank">buzova86</a></p>

Официальной причиной, по которой Бузову так и не показали по Первому каналу, стал ограниченный хронометраж концерта. Но поклонники всё равно поддержали обиженную звезду.

Оля, никого не слушай. Ты лучшая!

ostrikvi

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank">buzova86</a></p>

Другие же комментаторы оказались настроены менее благодушно и поддержали решение телеканала.

Поёт (да и кричит) действительно слабо. Да и песня неудачная...

vikki_torry_glam

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