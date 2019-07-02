Хью Джекман целый день продавал кофе ничего не подозревающим фанатам

В Бостоне каждый желающий мог получить чашку кофе из рук Хью Джекмана. Актёр на день стал продавцом, чтобы поддержать фермеров.

Джекман приехал в Бостон со своим концертным туром "Человек. Музыка. Шоу". Однако в городе у него были и другие планы. Актёр целый день продавал кофе из грузовика Laughing Man для всех желающих. Покупатели не сразу поняли, что по ту сторону прилавка — голливудская звезда. Стоит ли говорить, что когда в продавце узнали Хью Джекмана, все были в шоке.

Этим моментом актёр поделился в своём твиттер-аккаунте.

Фонд Laughing Man, созданный Хью Джекманом, с 2011 года поддерживает фермеров, занимающихся выращиванием кофе. Лозунгом компании стала фраза "Быть счастливыми", которая взята из древней молитвы на санскрите.

История создания компании началась ещё в 2009 году, когда Джекман посетил Эфиопию в качестве посла организации World Vision. Там он познакомился с местным производителем кофе по имени Дукале, который мечтал выбраться из бедности. Рассказ мужчины и те несправедливые обстоятельства, которые стояли на его пути, так впечатлили актёра, что тот пообещал ему помочь.

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