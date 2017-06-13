Министерства разругались из-за вопроса о продаже алкоголя рядом с медклиниками

Как стало известно Лайфу, принятие постановления, которое разрешит продавать алкоголь рядом с клиниками, отложено: ведомства не смогли согласовать проект документа друг с другом. Проект разработал Минздрав — и в нынешнем виде документ одобрил только Минфин. Минюст, Минэкономразвития, Минпромторг и Росалкогольрегулирование проект не поддержали. В результате зампред правительства Александр Хлопонин отправил документ на доработку.

Сейчас в законе о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта прописано, что "в медицинских организациях и на прилегающих к ним территориях спиртное продавать нельзя". Запрет действует с 2012 года как одна из мер антиалкогольной кампании.

Как рассказывал Лайф, в начале 2017 года Минздрав подготовил проект постановления, которое разрешает продавать алкоголь около некоторых клиник. Это учреждения, которые работают по таким направлениям: косметология, клиническая лабораторная диагностика, лабораторная диагностика, лабораторное дело, мануальная терапия, медицинская оптика, медицинский массаж, остеопатия, рефлексотерапия, стоматология.

Минздрав отмечал, что нововведения не коснутся медучреждений, в которых эти услуги предоставляют в стационаре или детям: рядом с ними алкоголь продавать будет также запрещено.

Послабления Минздрав решил дать тем клиникам, которые непопулярны у людей, "находящихся в группе риска потребления алкогольной продукции", и тех, кому выпивать нельзя по состоянию здоровья.

"Перечень позволит сохранить необходимые условия для оказания наиболее востребованных гражданами медицинских услуг, а также не будет способствовать росту потребления алкогольной продукции," — считают в Минздраве.

В феврале документ был отправлен на согласование в другие ведомства. Минфин согласовал его без единого замечания. Росалкогольрегулирование предложило дополнить список, включив в него ещё такие направления: диабетология, диетология, забор, заготовка, хранение донорской крови и (или) её компонентов, лечебная физкультура и спортивная медицина, судебно-медицинская экспертиза, психотерапия, станции скорой медицинской помощи.

Минпромторг тоже выступил за расширение списка — с точки зрения ведомства, нужно добавить ортодонтию, профпатологию, офтальмологию, сексологию, физиотерапию.

В Минэкономразвития предложили разрешить продавать алкоголь рядом со всеми медучреждениями, кроме тех, где лечатся дети, наркологических клиник и учреждений, оказывающих медпомощь круглосуточно.

При этом в ведомстве отметили, что, по сути, запрет вообще не влияет на алкоголизм: "Дееспособные граждане (в том числе с алкогольной зависимостью и лица, которым противопоказано по состоянию здоровья употребление алкоголя), которые обращаются в медицинские организации для прохождения амбулаторного лечения, имеют возможность приобрести алкогольную продукцию в любом торговом объекте по пути следования к такой организации или уходя из нее".

Почти во всех ведомствах обратили внимание на то, что трудно разделить учреждения на детские и взрослые. Ведь при получении лицензии обычно не указывается, кому именно будут оказываться услуги.

"В связи с чем доказать факт оказания медицинским учреждением, осуществляющим включенные в перечень виды деятельности, услуг несовершеннолетним практически невозможно", — считают в Росалкогольрегулировании.

По мнению директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, чиновники решили ослабить запрет, потому что поняли, что такая антиалкогольная мера неэффективна.

— А пострадал из-за этого бизнес — число легальных розничных торговых точек сократилось на 30%. В 2012 году было 305 тысяч легальных точек продаж, сегодня осталось 215 тысяч, в этом году их число ещё сократится. Это всё результат антиалкогольной компании, которую государство, как всегда, провело неграмотно, – считает Дробиз.

По словам Олега Зыкова, нарколога, директора Института здоровья нации, чиновники "к сожалению, опять не обсуждают, как сформировать политику снижения спроса на алкоголь.

— Российский опыт показывает, что как только мы начинаем регламентировать оборот одного химического вещества, то на его место приходит другое, — сказал он. — То есть пока люди хотят выпивать, они будут пить, несмотря ни на какие запреты.