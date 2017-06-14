Ад для гипертоников. Чем опасно рекордно низкое атмосферное давление?

Центральную Россию, в частности Москву, продолжают одолевать погодные катаклизмы. Ранее стало известно, что метеорологи во вторник зафиксировали в столице рекордно низкое атмосферное давление (731,3 мм ртутного столба). Более низкий показатель на 13 июня наблюдался только в 1982 году. В среду показатель остаётся крайне низким (731,5 мм).

Синоптики отмечают: в такие дни здоровье горожан под угрозой. Медики спешат с ними согласиться.

— Повышается риск ишемических инсультов и кровоизлияний в мозг, а также инфарктов. Ну и просто гипертонических кризов и стенокардии, — говорит невролог Михаил Моисеев. — В такие дни традиционно число обращений за медицинской помощью к неврологам и кардиологам растёт.

Врачи напоминают: пострадать могут не только те, у кого проблемы с давлением, но и совершенно здоровые люди.

— Низкое атмосферное давление имеет очень коварное влияние на организм, прежде всего на артериальное давление: у гипотоников (люди с пониженным артериальным давлением) оно ещё сильнее понижается, у гипертоников (люди с повышенным артериальным давлением) оно повышается, — объясняет кардиолог Владимир Хорошев.

У гипотоников резкое падение давления сопровождается тошнотой, головокружением, обмороком, а в худшем случае — сердечным приступом (из-за плохого кровоснабжения тканей организма).

— И самое страшное в этой ситуации то, что у нас большинство людей не следят за своим давлением и даже не в курсе, какое давление для них норма, — говорит Владимир Хорошев. — А на людей с нарушением артериального давления такая погода имеет почти стопроцентное влияние. Около 30–35% из них имеют тяжелейшие последствия в виде инсультов и инфарктов. Примерно такой же процент нарушений приходится на здоровых людей — колебания атмосферного давления способны вызвать предрасположенность к гипертонии или гипотонии.

Как же защитить себя?

— Первое и главное — следить за своим здоровьем, — говорит Владимир Хорошев. — В частности, дважды в день измерять артериальное давление. И, конечно же, смотреть прогноз погоды. Если у вас есть склонность к пониженному давлению, то в такие дни-рекордсмены можно с утра выпить чашечку крепкого кофе, чтобы немного повысить давление. Если у вас гипертония, лучше проконсультироваться с вашим лечащим врачом, а он уже выпишет вам лекарства для таких случаев.

Он отметил, что влияние погодных аномалий может быть постепенным. Например, сегодня вы можете не почувствовать, что с вашими сосудами что-то не так, но уже в следующий раз такие аномальные погодные условия могут серьёзно навредить ослабленному здоровью.

Кстати, сегодняшняя погода влияет не только на ваше артериальное давление. Сонливость, апатия, слабость, ощущение ломоты и даже немотивированная тревога — это лишь некоторые "подарки", которые может принести такая погода.