Адреналин. Фельдшер — о том, как заставить хулиганов уважать скорую

Приехавшая на зов фельдшерской бригады реанимация оценила ситуацию как "полная ж…" и сразу взяла всё в свои руки. Но больной уходил, из последних сил срывая с себя кислородную маску, давая понять, что он ничего больше не хочет. Через секунду монитор показал прямую линию.

— Час с ним боремся. Два раза уже заводили, — один из фельдшеров снова начал качать.

— Отойди, — врач-реаниматолог автоматически заинтубировал больного. — Собирайтесь. Мы сами продолжим. Родственникам скажите, что всё плохо. Пусть пока привыкают к этой мысли. Для меня на бумажке напишите, что сами больному делали. Вижу, что всё делали. Всё, что можно. Но на всякий случай напишите.

Выдохшихся, взмокших от пота фельдшеров сменили свежие руки. Собрав пожитки, фельдшера вышли на свежий воздух. Рассовав по полкам машины аппаратуру и ящики, парни закурили, присев на тёплый после жаркого дня бордюр. Солнце уже садилось, и предвечерний ветерок приятно выдувал из формы солёный пот.

— Ну и что толку, что спасали? — тот, что помоложе, обречённо махнул рукой. — Всё равно не спасли. Не судьба? Или как?

— Знаешь, — фельдшер постарше, отдавший скорой уже двадцать лет жизни, обратился к своему молодому напарнику, — вот ездим мы на всякую хурму. Сопли лечим, давление бабкам снижаем, алкашей по городу собираем, как грибы после дождя. И лаемся, что всё не то, всё не так на скорой. А вот один такой вызов… Такой. После которого выползаешь весь мокрый от пота. Когда всё, что умеешь и не умеешь, но делаешь. Вот после такого начинаешь думать, что всё-таки не зря мы катаемся. Да и сам кайф от такой работы ловишь. Адреналин так и прёт.

От ближайшей пятиэтажки с шумом и гамом отделилась компания недорослей. Человек пять юнцов и пара таких же барышень. Юнцы уже хлебнули спиртного. Их речь звучала уверенно и вызывающе. Казалось, эти пятеро свернут горы, чтоб их подруги впоследствии воспели те подвиги, которые юнцы готовы были совершить. Когда они проходили мимо стареньких жигулей, жажда подвига заставила молодых идиотов начать пинать машину ногами, отламывать зеркала и бить кулаками по прогнившему капоту, вызывая визги восторга у барышень.

— Э! Придурки! Заняться нечем? Чем машина не угодила? Ну-ка брысь отсюда! — фельдшера поднялись на ноги и спокойно стояли, глядя на приближающуюся компанию.

Компания шла весело, разухабисто, подогревая себя матерком и призывами беспощадно наказать обидчиков.

В метре от бригады компания внезапно остановились и, не сговариваясь, дружно обошла скорую с другой стороны. Неслышимый запах бешенного адреналина, исходивший от медиков, проник в самые дальние закоулки опьянённых мозгов, заставив вовремя включиться инстинкт самосохранения.