Систему ОМС предлагают очистить от семей мигрантов

Чиновники по прежнему ищут способы сэкономить бюджет. Минтруд поддержал идею Минздрава о том, чтобы семьи мигрантов получали медицинскую помощь, но за счёт своей родины. При этом родственники работников из стран Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) смогут обращаться в скорую помощь в любых, даже не экстренных случаях без медицинского страхового полиса.

Сейчас в Договоре о ЕАЭС сказано, что трудовые мигранты из стран ЕАЭС и их семьи (то есть жёны и дети) имеют такие же права на медицинскую помощь, как и граждане России (и наоборот, россияне, приехавшие работать, например, в Белоруссию, будут иметь права наравне с белорусами).

Как сообщалось ранее, в первом квартале 2017 года регионы направили в систему ОМС 155,7 млрд рублей, чтобы оплатить медпомощь для неработающего населения. Как ранее рассказывал Лайф, в 2016 году 10 субъектов Российской Федерации, по информации Минздрава, испытывали "постоянные затруднения по уплате взносов на неработающее население". В связи с этим чиновники и ищут способы экономии.

При этом чиновники оставляют ОМС работающим мигрантам при условии, что они трудоустроены по российскому законодательству и работодатель перечисляет страховые взносы за работника.

Эти изменения соответствуют Протоколу об оказании медицинской помощи приезжим работникам и их семьям на условиях, которые определены законодательством страны и международными договорами.

По словам президента Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрия Кузнецова, идея, что родственники мигрантов будут получать медпомощь за счёт средств своей родины — хорошая.

— Жена трудового мигранта, рожающая в нашей клинике, ест деньги из местного бюджета. Если понятен механизм получения средств, то инициативу можно только поддержать, — говорит Кузнецов. — Вопрос в другом: всех ли трудовых мигрантов предполагается подгрузить в систему ОМС?

Как объяснил специалист, сейчас существует система, когда иностранные работники, ряд из которых имеют право на ОМС, а часть, поступающая на работу, приобретают патент на работу (например, садовника), оплачивают сами полис ДМС.

— Большая часть мигрантов, около 80%, приезжают и получают патент на работу. Сейчас для приобретения патента есть условие приобретения полиса ДМС, — рассказывает Кузнецов. — В соответствии с законодательством РФ мигранты уплачивают взнос в систему ДМС для приобретения патента. Поэтому, как сейчас все будут получать ОМС, мне не понятно.

Ранее Минфин поддержал идею Минздрава исключить из системы ОМС родственников мигрантов и силовиков.