Смерть идёт. В регионах не хватает лекарств для ВИЧ-инфицированных

Активисты говорят о беспрецедентно тяжёлой ситуации с лекарствами за последние 10 лет. Эксперты считают, что виной всему – политика Минздрава.

По данным общественной организации "Пациентский контроль", за первые пять месяцев 2017 года поступило около 600 жалоб от пациентов о нехватке препаратов для терапии ВИЧ-инфекции. Это почти в два раза больше, чем за целый 2016 год — тогда было 392 обращения. Активисты уверены, что за последнее время ситуация с лекарствами резко ухудшилась — жалобы поступают ежедневно.

Виноват, по мнению экспертов, Минздрав, а точнее — новая схема закупки лекарств. Напомним, с этого года закупкой препаратов для терапии ВИЧ-инфекции централизовано занимается Минздрав (раньше закупали регионы и конкретные больницы).

В феврале ведомство объявило аукционы на АРВ-препараты (антиретровирусная терапия) для всей страны. По данным ITPCru (занимается мониторингом лекарственного обеспечения ВИЧ+), на 2017 год закупили примерно 225 тысяч курсов. Это на пять тысяч меньше, чем в 2016 году. И это при том, что в этом году цены на лекарства удалось снизить вдвое. На сэкономленные средства предполагалось закупить больше лекарств, но пока новых аукционов не объявлялось.

Случалось, что и сами поставщики лекарств задерживали поставки. Как ранее рассказывал Лайф, один из крупнейших поставщиков Минздрава — фармгигант "Р-фарм" — не выполнил своих обязательств по поставке препарата "Атазанавир". В результате в регионах пациенты с весны ждут нужное лекарство. За этот заказ компания получила более двух млрд рублей.

По мнению руководителя отдела мониторинга ITPCru Алексея Михайлова, Минздраву стоило лучшее подготовиться к новой системе закупок — как минимум запланировать аукционы заранее.

— Если какой-то регион до централизации объявлял аукцион примерно в декабре, то к ним препараты поступали во втором-третьем месяце следующего года. Сейчас у нас идёт седьмой месяц года, и ещё не все препараты поступили в регионы. Это значит, что нужно было объявлять аукционы намного раньше, в самом начале января, — пояснил он. — Причём сначала были объявлены аукционы на один препарат из трёх необходимых, а потом на остальные. То есть один препарат до региона дошёл, но без остальных его принимать просто бессмысленно — схема лечения будет неполной.

Для того чтобы выполнить хотя бы прошлогоднюю норму, регионы должны сами себе докупить препараты, считает эксперт. Но, по словам аналитиков, далеко не все региональные бюджеты располагают лишними средствами, чтобы потратить их на лекарства.

В результате страдают прежде всего ВИЧ-инфицированные пациенты. Например, в Томской области 1517 ВИЧ-инфицированных (стоящих на учёте), которым нужны лекарства. Из них сейчас 200 человек нуждаются в лекарствах немедленно, но в СПИД-центре терапии просто нет. А для профилактики передачи ВИЧ от матери к ребёнку заявка учреждения выполнена только на 51% — лекарств больше не закупили и не поставили. Такие данные местный СПИД-центр приводит в ответ на жалобу пациента о нехватке лекарств (копия ответа есть в распоряжении Лайфа).

Большие проблемы с лекарствами, по данным "Пациентского контроля", есть также в Алтайском крае, Омской области, Тульской области, Башкортостане, Брянской области и других регионах.

— В итоге люди для того, чтобы не менять схему лечения и не страдать от побочных эффектов новых лекарств, идут и покупают лекарства за свои деньги. Но они купят себе лекарство на месяц, на два, а потом у них могут закончиться деньги. Если в Москве и Санкт-Петербурге средние зарплаты более-менее нормальные, то есть регионы, где средний доход 8–10 тысяч рублей, а одно лекарство стоит в районе шести тысяч. Естественно, не всем это по карману, — рассказал Алексей Михайлов.

— На данном этапе перебои действительно связаны с тем, что отлаживается новая система закупок. Но есть и принципиальные проблемы — в бюджете недостаточно денег на проблему ВИЧ-инфекции, — считает Вадим Покровский, руководитель федерального СПИД-центра. — За последние 10 лет цифра в рублях практически не увеличивалась. Из 17,5 млрд, выделенных правительством на ВИЧ в 2017 году, порядка 15 млрд уходит на лекарства, 400–500 млн — на профилактические программы. Остальное тратится на тест-системы. Это очень маленький бюджет для борьбы с ВИЧ.

По словам Покровского, из-за перебоев под угрозой могут оказаться и здоровые люди — ведь чем больше охват лечением ВИЧ-положительных, тем меньше распространение вируса. Если ВИЧ-инфицированный вовремя принимает необходимые лекарства, то он не представляет опасности для остальных людей. А значит, лекарства помогают не только самому инфицированному, но и его окружающим.

В самом Минздраве уверяют, что ситуация далека от критической.

— В связи с централизацией закупок препаратов для лечения ВИЧ число жалоб, поступающих к нам по данному вопросу, не увеличилось. Мы готовы в самый короткий срок рассмотреть каждую жалобу индивидуально, если соответствующая информация будет представлена "Пациентским контролем" в министерство. При этом необходимо отметить, что Минздравом при переводе закупок препаратов для лечения ВИЧ были предприняты все необходимые подготовительные действия, — сообщили Лайфу в пресс-службе Минздрава. — Так, в конце 2016 года регионам было дополнительно направлено около 2,3 млрд рублей для обеспечения запаса лекарственных препаратов, необходимых на срок проведения закупки. К настоящему моменту практически все закупки на федеральном уровне полностью завершены, необходимые препараты поставляются в регионы.

Централизация закупок, по оценкам чиновников, позволила сэкономить около 4 млрд рублей, что позволило приобрести большее количество препаратов: "Министерство закупило больше дорогостоящих препаратов для лечения ВИЧ, чем все регионы годом ранее".

По данным ITPCru, в России в 2016 году зафиксировано более 100 тысяч новых случаях ВИЧ-инфекции. Умерло более 30 тысяч ВИЧ-положительных — это на 11% больше, чем в 2015 году.

— Ситуация, безусловно, ухудшается, охват лечения растёт медленнее, чем увеличивается количество нуждающихся, очень много новых случаев, что говорит о том, что профилактическая работа очень слаба, — констатирует Вадим Покровский. — Россия в прошлом году была на третьем месте после Южной Африки и Нигерии по числу впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции. Это ужасные цифры, пока улучшения ситуации, к сожалению, не предвидится.

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