Смерть за решёткой. От чего умирают российские зэки

Чаще всего заключённые умирают от ВИЧ-инфекции. Но, по мнению экспертов, случается, что причины смерти зэков остаются неизвестными из-за желания тюремного начальства приукрасить статистику.

Сейчас в России сидит более полумиллиона человек. Количество зэков ежегодно снижается — так рапортует ФСИН. Так, в прошлом году освободили 230 тысяч человек. Только не все из них ушли на волю — кто-то почувствовал свободу уже на том свете.

За последние три года почти треть смертей (32%) в местах лишения свободы происходит из-за ВИЧ-инфекции. Такие данные Лайфу предоставили в пресс-бюро ФСИН. Второе место досталось "другим причинам" (без уточнений, что это за причины) — таких 29% от всех смертей. На третьем месте — сердечно-сосудистые заболевания (22%).

— Показатель смертности в 2016 году среди лиц, содержащихся под стражей и отбывающих наказание в виде лишения свободы, на 9,8% ниже показателя смертности в аналогичном периоде прошлого года. Количество умерших от заболевай ниже показателя 2015 года на 13,2%, — сообщили Лайфу в пресс-бюро ФСИН.

Абсолютных значений, сколько за год умерло или погибло заключённых, во ФСИН не предоставили.

В воспитательных колониях (там отбывают наказания преступники до 21 года) за последние шесть лет умерло шесть человек (причины смерти не уточняются). При этом во ФСИН отмечают, что "смертность лиц младше 18 лет в 2011 году и первом квартале 2017 года не зарегистрирована".

По мнению экспертов, за строгими цифрами статистики скрывается реальное положение дел — людей в колониях и тюрьмах умирает гораздо больше и совсем по другим причинам.

ВИЧ

От ВИЧ-инфекции и её осложнений, по данным ФСИН, в 2015 году умерло 1193 человека, в 2016-м — 1092, в первом квартале 2017 года — 251 человек. При этом отмечается, что за последние пять лет показатели смертности от этого заболевания снизились на 7%.

Александр Чебин, руководитель проектов регионального общественного фонда "Новая жизнь" (занимается профилактикой ВИЧ-инфекции, в том числе в местах отбывания наказаний), рассказал, что зачастую люди узнают о положительном ВИЧ-статусе, уже находясь на зоне.

— Человек, попадая в места лишения свободы и узнавая свой статус, из-за недостатка объективной информации и личного опыта (он просто ничего не знает об этой болезни) начинает тянуть с лечением — он просто не подозревает о последствиях. В результате заболевание переходит в стадию СПИДа, начинаются осложнения, от которых заключённый и умирает, — объяснил активист.

ВИЧ в колониях заражаются очень часто, считают общественные активисты. Однако официальной статистики по этой теме не существует. Тюремный быт действительно полон риска: татуировки нестерильными инструментами, употребление наркотиков, гомосексуальные контакты (без презервативов) — всё это потенциально может стать причиной заражения вирусом. А профилактика работает слабо.

— Когда человек попадает в места лишения свободы, у него всегда проверяют кровь на ВИЧ и гепатиты. Но иногда получается, что не все анализы проверяются — где-то не было возможности сделать тест на ВИЧ, где-то затянули с анализами, где-то халатно к этому отнеслись. В результате есть и такие заключённые, которые просто не знают о своём статусе, — рассказал Александр Чебин.

До 2006 года в России существовали так называемые ВИЧ-бараки. Это отдельные помещения, где отбывали наказание ВИЧ-инфицированные осуждённые. Но десять лет назад такие общежития практически все убрали. Делалось это, по словам активистов, чтобы не было дискриминации.

— ВИЧ-общежития на самом деле идея неплохая. Но только если преодолеть такие проблемы, как стигматизация и разглашение тайны диагноза. Сейчас для ВИЧ-инфицированных в целом делают условия получше, дают диетическое питание. Но в общежитиях могло бы значительно улучшиться качество оказываемой медицинской помощи. Так, заражаемость среди заключённых значительно бы снизилась. Но пока это осуществить нереально, — сказал Чебин.

Как и по всей России, в системе ФСИН тоже случаются перебои с препаратами для терапии ВИЧ.

Ранее Лайф рассказывал историю 36-летнего Константина Фаткулина, который отбывает наказание в исправительной колонии в Новосибирской области. У него четвёртая стадия ВИЧ, гепатиты В и С. Как сказано в его обращении к правозащитникам, его вообще не лечат. После очередной жалобы его всё же положили в больницу, но лекарства так и не стали давать.

"В больнице осуждённый был помещён в ШИЗО — за то, что позволил себе сидеть на койке в дневное время, — писали правозащитники руководству ФСИН. — По прошествии двух месяцев больной возвращён обратно в ИК-21 на обычные условия содержания, содержится в холодных помещениях со сквозняками, без отопления (с апреля), вдвое уменьшена норма питания, ранее полагавшаяся ВИЧ-больным, лечения не получает".

Эту историю мы освещали год назад. По информации Лайфа, полного лечения Константин не получает до сих пор.

Туберкулёз

Среди тройки ведущих причин смертности нет туберкулеза. Во ФСИН не предоставили данных о количестве умерших от этого заболевания. Но сообщили, что за последние пять лет смертность от него в российских колониях снизилась на 54%.

Владимир Осечкин, основатель социальной сети Gulagu.net, убеждён, что эта статистика неточная и объяснять снижение уровня смертности из-за туберкулёза эффективностью проводимых реформ — ошибка. На самом деле, по его словам, ежегодно руководство колоний скрывает сотни случаев смертей от туберкулёза.

— Ситуация не улучшается, переполненные камеры СИЗО и неработающие вентиляции, устаревшие здания и существенное нарушение санитарных норм при содержании под стражей приводят к постоянному заражению здоровых людей туберкулёзом. Без своевременной диагностики и при скудном рационе болезнь прогрессирует в ослабленных организмах заключённых, — рассказал он. — К тому же никто до сих пор не подсчитал, сколько миллионов россиян заболели туберкулёзом в заключении за последние 20 лет и вышли, по сути, больными людьми, многие из которых позже погибли уже на свободе.

Достоверных доказательств о сокрытии данных о человеческих смертях в колониях общественники не предоставляют. Но есть примеры, когда на словах руководство колоний призывает врачей приукрасить статистику. Так, в социальной сети Gulagu.net была опубликована аудиозапись служебного совещания, на которой начальник колонии в Красноярском крае, полковник внутренней службы Владимир Элярт требует от врачей скрывать истинные причины смерти осуждённых.

"Я понимаю что от туберкулёза умирают. Но раз директор (директор ФСИН России Г.А.Корниенко. — Прим. ред.) сказал, что не умирают от туберкулёза, значит, не умирают, — слышно на записи совещания с Эляртом.

Сейчас аудиозапись изучают в прокуратуре.

Другие причины

По мнению экспертов, статистика ФСИН не является точной и достоверной. В расчёт не берутся насильственные смерти, которые очень часто выдаются за суициды, несчастные случаи.

— Часть заключённых в предсмертном состоянии освобождают, и те умирают через сутки-двое на свободе, это делается также для манипуляций с цифрами. На самом деле тюремная реформа провалена, деньги из бюджета разворованы, а ситуация с соблюдением прав заключённых, в том числе на медицинскую помощь, остаётся катастрофичной. Исправить ситуацию может лишь вывод медицинских подразделений из подчинения генералам и перевод их в Минздрав, — уверен Осечкин.

Интересно, что перечисленные заболевания — причины смерти зэков (СПИД, тяжёлые формы туберкулёза, некоторые сердечные заболевания) по правилам являются поводом освобождать заключённых от наказания. Как ранее рассказывал Лайф, в Минздраве и Минюсте задумались о расширении этого списка. Туда хотели добавить гипертонию, рак с метастазами и другие заболевания, но пока новый порядок не действует.

— Гуманизацию я приветствую двумя руками, — говорит председатель коллегии адвокатов "Ваш юридический поверенный" Константин Трапаидзе. — Понятно, что какие-то негодяи могут получить возможное ослабление наказания. Но тут фундаментальный вопрос: является ли уголовное наказание методом перевоспитания или просто жестокого обращения с людьми? Да, эти люди должны нести заслуженное наказание, они преступили закон, но никто не может лишить их права на жизнь и нормальные условия.