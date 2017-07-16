— Долго едете, — статный короткостриженый мужчина открыл дверь квартиры. — Два часа ждём.

На вешалке в коридоре аккуратно висела форма сотрудника полиции в чине майора.

— Жалуйтесь, — в четыре утра фельдшеру было уже всё равно. — Уволят — будете по четыре часа ждать.

— Да я не в обиду, — мужик закрыл за фельдшером дверь. — Я ж тебя знаю. Сколько раз по службе пересекались. Понимаю, что не чаи гоняете. Ребёнок просто. Жалко.

— Жалко, — согласился фельдшер. — Эпидемия. Вызовов полно. И почти все детские. Куда проходить-то?

— Сюда, — майор жестом пригласил фельдшера в одну из комнат.

В комнате стояла детская кровать, в которой лежала девочка лет пяти-шести. Девочка хныкала и просила дать ей поспать. Но спать ей не давали. Время от времени стоящая рядом мама трясла ребёнка, истерически шепча: "Не спи, моя родная. Не спи. Сейчас приедет доктор и будет тебя смотреть. Ты же не хочешь болеть? Ты же хочешь выздороветь?" В ответ девочка снова начинала хныкать.

— И давно она так дочку трясёт? — фельдшер поставил ящик на пол и обратился к майору.

— Часа два. Как температура поднялась до 38, так и не отходит от неё.

— Ужас.

— Вот и я говорю: жалко ребёнка.

— А-а. Ты это имел в виду? Так отогнал бы.

— Отгонишь её, как же. Она же мать.

— Понятно. Вы, мама, отстаньте от девочки. Ребёнок спать хочет.

— Что значит спать? Вы не будете его смотреть? Вы врач?

— Не то слово. Но ребёнок спать хочет. Поэтому давайте всё быстро делать.

Мама отошла в сторону. Майор удалился в коридор, где уселся на табуретку и притих.

***

— Ничего страшного у девочки нет. Зря вы подняли панику и вызвали скорую. Обычная простуда. Завтра придёт участковый врач и назначит лечение.

— Что значит зря? — мама была в шоке. — У вас есть дети? Вы не понимаете: ребёнок заболел! Я волнуюсь! Я же мать!

— Повторяю. Ничего экстренного. Всё решит участковый педиатр. Данные мне лучше продиктуйте на дочку. Имя, фамилия.

— Кулькова. Пенелопа.

— Как? — в четыре утра фельдшер подумал, что ошибся.

— Куль-ко-ва! Мне по буквам произнести?

— Не надо, — фельдшер уже понял, что с именем девочки он точно не ослышался. — До свидания. Ребёнка больше не тревожьте. Уж больно сладко спит. Днём ждите педиатра.

***

— Ну что, доктор, — майор вышел на лестницу вместе с фельдшером, на ходу закуривая сигарету. — Какой прогноз у ребёнка?

— Мама, что ль, имя подобрала?

— Ну, епть, не я же! Я на дежурстве был, когда она свидетельство о рождении пошла оформлять, б… — майор срифмовал последнее слово с более коротким.

— Ну, что теперь тебе сказать относительно прогноза? — фельдшер прикурил от предложенной зажигалки. — На ближайший день я уже вроде всё сказал. А насчёт дальнейшего? (Фельдшер изобразил на лице ехидное сочувствие.) Вот ты сам подумай: папа — мент, мама, уж извини за прямоту, — курица без мозга (майор грустно закивал головой). А дочку зовут Пенелопа. И не просто Пенелопа, а Пенелопа Кулькова. С таким раскладом Пенелопе Кульковой жить будет трудно. Особенно в школе. Особенно в нашем районе. Это не английский колледж и не французский лицей. Это обыкновенная школа столичной окраины. Здесь дети беспощадны. И кому как не тебе этого не знать. Вот, как-то так.

— Мда. Обозначил, — майор усмехнулся и достал ещё одну сигарету.

— Ладно. Не переживай, майор. Шучу я так под утро, — фельдшер придержал дверь лифта. — Всё будет хорошо. Главное — здоровье. Давай.

— Давай, — майор успел обменяться с фельдшером рукопожатием. — Слушай. Если где мальчика, одногодка с моей дочкой с фамилией Круз или Ротшильд, встретишь — скинь мне координаты. На заметку возьму.