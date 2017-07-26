СПЧ просит лечить больше детей из ДНР и ЛНР за счёт российского бюджета

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обратился к властям с просьбой изменить постановление правительства, по которому люди из ЛНР и ДНР получают в России бесплатную медпомощь.

Сейчас им может быть оказана только неотложная помощь. Правда, если у них есть статус беженца, они могут рассчитывать на такое же лечение, как и граждане России (то есть можно ходить на консультации в поликлинику, делать плановые операции и т.д.). Но статус беженца есть далеко не у всех.

Федотов предложил оказывать переселенцам с Юго-Востока Украины также плановую медицинскую помощь, если они не могут получить её дома.

— Речь идёт в том числе о детях, которые сейчас находятся в зоне конфликта, они ещё не пересекли границу России, — пояснил Лайфу Михаил Федотов. — Та помощь, которая им нужна, только формально не может называться экстренной. На самом деле она для них экстренная, потому что она им очень нужна, у дома они её получить не могут.

Больных детей с Юго-Востока Украины уже давно вывозит в Россию фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" (до смерти Елизаветы Глинки он назвался "Справедливая помощь").

— В основном фонд вывозил в Россию для лечения "экстренных" — тех, кто был ранен, у кого был порок сердца и другие очень тяжёлые заболевания. Только в этом году мы эвакуировали 36 таких детей. Но у нас в течение нынешнего и прошлых лет были и "плановые" дети — с хроническими заболеваниями. Например, глухие дети. Врачи на родине помочь им не могут. Доктор Лиза искала деньги, чтобы вывозить таких детей сюда и лечить их за благотворительные средства, потому что за счёт бюджета они не могли получить лечение.

Предложение Федотова, по данным Лайфа, уже рассмотрел Минфин — и пришёл к выводу, что всё и так нормально. "Жители Юго-Востока Украины имеют право на оказание в том числе плановой медицинской помощи ... при условии получения ими свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу либо разрешения на временное проживание", — сказано в материалах ведомства, подготовленных в ответ на предложение.

Михаил Федотов рассказал Лайфу, что ещё не получал ответ от органов власти, но такая формулировка его точно не устроит.

— Говорить о том, что дети, которые ещё находятся в зоне конфликта, могут иметь при этом в России разрешение на временное проживание, — это какое-то кощунство, — сказал он. — Нужно проявить человеческий, душевный подход, а не формальный. Нам, видимо, придётся опять обращаться к президенту.

Он отметил, что речь не идёт об увеличении финансирования — просто нужно изменить формулировку постановления, это чистая формальность. Как ранее рассказывал Лайф, только в 2016 году медицинская помощь украинским беженцам оказывалась в 158 тыс. случаев. На лечение жителей ДНР и ЛНР в 2014 году правительство выделило 1,5 млрд рублей, затем сумму увеличили ещё на 978 млн рублей. В 2017 году выделялось 858,41 млн рублей.