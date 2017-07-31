Росздравнадзор: Онкобольные продолжают жаловаться на отказ в обезболивающих

Онкобольным продолжают отказывать в обезболивающих. Об этом свидетельствуют данные Росздравнадзора. Как говорится в материалах ведомства, с начала года на горячую линию поступило "251 обращение по вопросам обеспечения обезболивающими препаратами". Также люди жаловались на то, что им отказывают в других важных лекарствах, например противоопухолевых и противосудорожных. В целом в 2017 году на горячую линию поступило 2,2 тысячи обращений.

Горячая линия была открыта в 2015 году по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой. Это было сделано после нескольких суицидов онкобольных, которым отказали в лекарствах.

В 2015 году на горячую линию поступило 2,7 тысячи обращений (710 из них касались именно обезболивающих), в 2016 году — 3,5 тысячи жалоб (362 касались обезболивающих).

Как следует из материалов Росздравнадзора, больше всего жалоб на отказ в обезболивающих поступило из Москвы (30 в 2017 году), Московской области (16), Краснодарского края (11), Приморского края (10), Свердловской области (9).

Наиболее часто отказывают пациентам, которые не прикреплены к тому учреждению, в которое обращаются (например, если место жительства и место прописки не совпадают). Также нередко обезболивающих препаратов просто не оказывается в аптеках, откуда они должны бесплатно выдаваться больным.

"Во всех субъектах Российской Федерации продолжается активная работа по повышению квалификации медицинских работников... по вопросам обезболивания: организуются и проводятся на регулярной основе семинары по лечению болевого синдрома, циклы общего усовершенствования по специальности "Онкология", научно-практические конференции для врачей-онкологов, терапевтов, хирургов, урологов, акушеров-гинекологов, врачей общей практики", — сказано в материалах Росздравнадзора.

Как рассказывал Лайф, проблемы с обезболивающими возникают в основном из-за страха врачей их выписывать. Ведь медиков подвергали уголовному преследованию за выписку обезболивающих.

Самый яркий пример — дело врача Алевтины Хориняк из Красноярского края, которая выписала рецепт больному, прикреплённому к другой поликлинике. Её судили по обвинению в сбыте наркотиков. Возможно, только мощный общественный резонанс спас врача с 50-летнем стажем от тюрьмы: сначала суд признал её виновной, но после рассмотрения дела во второй инстанции её оправдали.

По словам председателя "Движения против рака" Николая Дронова, меры, которые были приняты около двух лет назад (были изменены правила выписки обезболивающих, проводилась разъяснительная работа с врачами), дали свой эффект и проблем с получением этих препаратов всё же стало меньше. Серьёзнее, как он отметил, сейчас проблема с противоопухолевыми препаратами.

— Что касается жалоб на отказ в противоопухолевых препаратов, то их число не уменьшается, — сказал он. — Причины финансово-организационные. Это дорогие лекарства, и при каждом удобном случае больным отказывают.

По его словам, движение получает несколько сотен таких жалоб в год. Москва и Московская область — стабильно в лидерах.

— Да, это сравнительно богатые регионы, но тут очень много людей живёт, и организация закупок далека от идеала, — сказал эксперт.

Он добавил, что жители московского региона активнее отстаивают свои права, чем жители других регионов.