Больничный по уходу за детьми разрешат брать без ограничений

После утверждения нового приказа родители смогут брать больничный по уходу за ребёнком до его 18-летия.

Как стало известно Лайфу, Минтруд согласовал проект приказа Минздрава, который меняет порядок выдачи больничных по уходу за детьми. Если ребёнок тяжело болен, родители смогут брать больничный по уходу за ним до его 18-летия. Речь идёт о детях с онкологией и поствакцинальными осложнениями (различными тяжёлыми нарушениями здоровья, развившимися после прививок, например менингит).

— Теперь родители смогут ухаживать за таким ребёнком дома или лежать с ним в больнице, ведь даже относительно взрослые дети нуждаются в помощи и постоянном уходе, если тяжело больны. Раньше такой больничный родители могли оформить, если ребёнок не старше 15 лет, — объяснил изменения источник в Минтруде.

Также (формулировка "до 18 лет" вместо "до 15 лет") меняются правила и в случае, если у ребёнка ВИЧ (правда, есть оговорка, что ребёнок при этом должен лежать в больнице).

В проекте поправок есть ещё несколько новшеств. Например, за детьми-инвалидами можно будет ухаживать по больничному столько, сколько требуется — раньше срок ограничивался 120 днями в год. Отпуск по уходу за ребёнком до семи лет, если тот заболел, теперь можно брать на весь период лечения. Раньше этот пункт дополнялся условием "не более чем на 60 календарных дней в календарном году".

— Ограничения убрали — и правильно сделали. Болезни бывают разные, невозможно предугадать, сколько ребёнок будет болеть, — комментирует юрист Константин Трапаидзе. — Будет логичней, если сроки лечения всё-таки будет определять не работодатель, а лечащий врач ребёнка.

Напомним, с 1 июля 2017 года больничный можно оформлять в электронном виде. Отмечается, что такой документ нельзя подделать и потерять.