Россияне перешли на самолечение. Почему падает производство лекарств

По данным компании RNC Pharma, в июне 2017 года производство лекарств в России снизилось и в денежном выражении, и в упаковках. В июне 2017-го было произведено 300 млн упаковок лекарств, в июле 2016-го — 330 млн (на 8% больше). В деньгах зафиксировано падение на 18% (24 млрд рублей против 29 млрд рублей).

Эксперты связывают это со снижением спроса: люди покупают минимум, который им доступен, и отказываются покупать что-то ещё (например, если без лекарства можно обойтись).

— Скажем, прихожу я в аптеку и покупаю именно то, что мне нужно. При этом мне работники аптеки будут предлагать дополнительную продукцию, от которой я отказываюсь, а раньше мог бы потратить лишние деньги на её покупку, — объясняет директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Например, это могут быть витамины, аскорбинка, лечебная косметика.

— Весной активность традиционно снижается, но спад затянулся, — отметил Николай Беспалов. — Очевидно, компании понимают, что спрос не растёт — и, чтобы склады не затоваривать, объёмы производства сокращают.

В RNC Pharma отмечают, что в начале года всё было не так плохо. Производство начало падать с апреля 2017-го — вероятно, производители перестали верить в то, что спрос вырастет.

— Уже подряд третий месяц производство в минусе, причём в июне впервые минус столь серьёзный, — сказал эксперт. — Пока особых надежд на кардинальное улучшение ситуации нет. Спрос сам по себе расти не начнёт, для этого нужно, чтобы начало повышаться благосостояние населения. Но пока экономика каких-то сверхповодов для оптимизма не предлагает.

Возможно, влияние оказывает и ситуация на госзакупках. Как ранее рассказывал Лайф, Торгово-промышленная палата России и Российский союз промышленников и предпринимателей направили премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо, где пожаловались на дискриминацию при госторгах.

В письме говорится, что многие заказчики (региональные Минздравы, больницы и т.д.) "затачивают" техзадания под зарубежные препараты. В результате не работает правило "третий лишний" (когда при госзакупках преимущества предоставляются участникам, которые готовы поставить лекарства, произведённые в России и других странах ЕАЭС).

При этом ФАС рассматривает идею увеличить до 25% ценовые преференции на госзакупках для российских поставщиков лекарств, заменив ими правило "третий лишний". Но пока эта идея, как и многие другие, находится на стадии обсуждения.

По словам Николая Беспалова, "для российских фармпроизводителей нужны дополнительные стимулы, чтобы развиваться".

— В том числе нужно принять наконец-то документ о преференциях, чтобы к осени, когда активизируется процесс госторгов, у российских компаний были дополнительные инструменты по давлению на конкурентов, — сказал Николай Беспалов. — Тогда, вероятно, ситуация с производством стабилизируется.