Не привили. Роспотребнадзор предупредил Крым о дифтерии

Дифтерия угрожает населению Крыма и приезжающим сюда туристам. Есть риск, что прививки от этой инфекции сделали гораздо меньше жителей полуострова, чем подсчитали местные чиновники.

Роспотребнадзор ждёт от своих крымских коллег объяснений по поводу ситуации с дифтерией в регионе — уровень защищённости населения Крыма от этого заболевания признан одним из самых низких в России. Об этом сказано в документе Роспотребнадзора (есть в распоряжении Лайфа) с последними данными о заболеваемости дифтерией в нашей стране.

По результатам мониторинга в Крыму обнаружена очень низкая защищённость населения от дифтерии — напряжённость иммунитета (то есть насколько организм может сопротивляться инфекции) у детей там составляет 21%, в то время как в целом по стране средний показатель более 90%. Дети в Крыму защищены от дифтерии на 75%, взрослые — на 50%. Это тоже значительно ниже, чем в большинстве регионов.

При этом такие низкие показатели противоречат данным местных органов по охвату населения прививками — по официальным данным местного Роспотребнадзора, в Крыму привито 98% детей, почти 100% подростков и 98% взрослых.

В целом по России уровень защищённости населения от дифтерии более 90%, сказано в документе. В прошлом году было зафиксировано всего два случая заболеваемости. Привиты почти все — в среднем около 95% россиян. Есть отстающие регионы — например, в Костромской области напряжённость иммунитета в среднем составляет 57%. В Карелии защищённость детей от дифтерии оценивается в 76% — это тоже неважный показатель. Но наибольшее возмущение в санитарном ведомстве вызвали данные по Крыму.

Дифтерия — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией с экзотическим названием Corynebacterium diphtheriae, ещё её называют бациллой Лёффлера. Чаще всего болезнь поражает полость рта — на нёбе и в горле образовывается специфичный белый налёт. Симптомы: высокая температура, отёк мягких тканей шеи, затруднённое дыхание. Иногда дифтерия поражает кишечник и кожные покровы.

Опасность состоит в том, что дифтерия очень легко передаётся в быту — воздушно-капельным путём, через контакт с одеждой или посудой больного.

— Дифтерия — это острое инфекционное заболевание, характеризующееся высокой степенью интоксикации, лихорадкой и образованием синдрома специфической ангины (налёт в ротоглотке), — рассказала врач-инфекционист София Русанова. — Это очень опасное заболевание, хотя оно и не относится к карантинным инфекциям.

Если дифтерию не лечить, то есть риск получить осложнения — поражение нервной системы, отёк лёгких, паралич дыхательных путей и так далее. В очень запущенных случаях возможна смерть пациента.

В XIX веке смертность от дифтерии превышала 50%, в прошлом столетии с болезнью научились эффективно бороться с помощью вакцинации. Сейчас в России, после пережитой эпидемии в 90-х, её в обязательном порядке должны сделать в детском возрасте, а потом один раз в 10 лет. По словам врачей, прививка от дифтерии даёт почти 100%-й иммунитет от болезни.

Именно поэтому в Роспотребнадзоре удивились результатам мониторинга — если бы действительно были привиты почти 100% населения, то уровень защищенности от дифтерии у них был бы значительно выше.

По словам Яна Власова, сопредседателя Совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, "нет никаких сомнений, что статистику в Крыму притягивают за уши". В республике не хватает специалистов, у врачей очень низкие зарплаты — работать либо некому, либо на местах сидят специалисты с очень слабым уровнем подготовки. Лекарства поступают в Крым медленно и стоят дорого. Уровень медпомощи в регионе очень низкий, констатирует эксперт.

— Надо признать, что проблема действительно существует, а не отчитываться, что у 99% населения всё хорошо, — считает Власов. — Надо провести инвентаризацию того, что у них есть, понять, сколько людей на самом деле привиты. Если уровень вакцинации окажется ниже критической нормы, то фактически нужно объявлять чрезвычайное положение по вакцинации региона. Автоматически на это пойдут ресурсы из центра, чтобы тему закрыть. А сейчас даже непонятно, какие вакцины туда привозят — по идее, иностранные производители будут бояться работать с Крымом из-за санкций. А хватит ли на Крым российских вакцин? Большой вопрос.

Вакцину от дифтерии (а точнее, от дифтерии, коклюша и полиомиелита) в Крыму в этом году закупали, но мало и не всегда удачно. С начала 2017 года на портале госзакупок размещено три заявки на общую сумму 2,1 млн рублей. При этом по двум из них вакцины не закупили — ни один поставщик не подал заявку на участие в тендере. В третьем случае закупка состоялась, победил единственный участник. Летом они должны были поставить в Крым всего 500 доз вакцины. Но дошли ли они до пациентов — неизвестно.

А пока врачи обеспокоены — в погоне за статистикой местные чиновники могли оставить своё население в опасности.

— Если существует неиммунизированная прослойка (то есть непривитое население), то вероятность распространения инфекции возрастает, — пояснила врач-инфекционист.

Для жителей Крыма проблема актуальная как минимум из-за соседства с Украиной. Ранее сообщалось, что из-за затяжного экономического кризиса украинцы остались без вакцин. По данным экспертов, всего 3% украинских детей получили прививки от дифтерии, коклюша и столбняка за последнее время. По взрослым данные тоже неутешительные. По стране уже "разошлась" корь, а значит есть риск распространения и дифтерии, которая может переметнуться и в Крым, — без прививок крымчанам будет очень тяжело бороться с инфекцией, в случае если она туда проникнет.

Работа крымских чиновников в сфере здравоохранения не в первый раз вызывает вопросы. Например, в прошлом году Минздрав Крыма уличили в нецелевой растрате трёх млрд рублей из бюджета. Нарушения обнаружило Федеральное казначейство в ходе внеплановой проверки, которую провели по запросу ФСБ.

Как ранее Лайфу пояснял политолог Игорь Шатров, интеграция Крыма и Севастополя в российское экономическое и бюджетное пространство завершена только формально, а в действительности продолжается. Именно поэтому возникают трудности.

— Как минимум 3–5 лет ещё понадобится на то, чтобы всё в Крыму соответствовало общероссийским стандартам, — говорил Шатров. — Наказывать полуостров было бы неразумно. Крым и так в не очень простом положении. Если наказывать крымских чиновников сейчас за нерасторопность, пострадают простые граждане. В то же время, конечно, внимательнее следует следить за деятельностью крымских чиновников.

В федеральном Минздраве и Минздраве Республики Крым не смогли оперативно ответить на запрос Лайфа и прокомментировать ситуацию.