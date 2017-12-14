"Яндекс" теперь и лечит. Зачем поисковику регистрировать медклинику?

Компании, занимающиеся медицинскими консультациями онлайн, пока не знают, как будет работать закон о телемедицине, и на всякий случай регистрируют свои "клиники".

У компании "Яндекс" появилась новая "дочка" — "Клиника Яндекс. Здоровье". По данным ЕГРЮЛ, она была зарегистрирована 8 декабря. Профиль — общая врачебная практика.

Как пояснили Лайфу в пресс-службе "Яндекса", "речь не идёт об открытии нового бизнеса или сервиса". Клинику пришлось зарегистрировать для перестраховки.

— С 1 января 2018 года вступит в силу новый закон о телемедицине, — пояснили в пресс-службе. — К нему до сих пор нет подзаконных актов. Это опасно для таких сервисов, как "Яндекс. Здоровье". И без этого отрасли невозможно двигаться вперёд, поскольку непонятны сами правила работы в 2018 году. Мы вынуждены рассматривать несколько вариантов работы в новом году, и регистрация клиники относится к одному из них.

"Яндекс. Здоровье" — приложение и сайт для онлайн-консультаций врачей. И государственные, и частные организации давно уже консультируют пациентов онлайн — то есть телемедицина, по сути, давно уже существует, но только в условиях правовой дыры. А с 1 января эта сфера будет регулироваться (только никому ещё не понятно как).

Как рассказывал Лайф, президент подписал закон о телемедицине летом. В документе прописано, что врачи могут консультировать пациентов дистанционно. Также медики могут выдавать рецепты (в том числе на лекарства, содержащие психотропные вещества и наркотические средства) в форме электронных документов.

Пациент или его законный представитель может отправить в медицинское учреждение запрос и получить медицинские документы, справки, выписки из истории болезни и т.д. в электронном виде. При этом диагноз, согласно закону, должен быть установлен на очном приёме.

Но закон будет нормально работать только после того, как будут приняты подзаконные акты, а их ещё нет. Эксперты предполагают, что из-за этого вступление в силу закона могут отложить на целый год.

В частности, нужно прописать определение "лечащий врач", то есть какой специализации должен быть доктор, с каким опытом работы и т.д. Неясно также, с помощью каких средств связи должны проводиться консультации и будет ли информация где-то фиксироваться (может быть, потребуется своего рода телемедицинская карта).

Опасения высказывают представители не только "Яндекса", но и других аналогичных сервисов.

— Неясно, смогут ли врачи, ведущие частную практику, оказывать телемедицинские услуги или же речь только о тех, кто работает и физически находится на территории лечебно-профилактических учреждений, — говорил ранее директор по развитию сервиса "Доктор на работе" Илья Куприянов.

Если такие моменты не будут прояснены к новому году, рынок окажется в тупике, констатировал он.