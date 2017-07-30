Врач и рецепты онлайн. Путин подписал закон о телемедицине

Согласно новому документу, медики смогут оказывать пациентам помощь после очного приёма дистанционно и выписывать электронные рецепты.

Президент России Владимир Путин подписал закон о телемедицине. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, врачи смогут оказывать помощь с применением современных технологий путём проведения дистанционных консультаций и консилиумов и следить за состоянием здоровья пациента, в том числе в режиме онлайн. Также медики смогут выдавать рецепты (в том числе на лекарства, содержащие психотропные вещества и наркотические средства) в форме электронных документов.

В ходе удалённой работы медицинские учреждения будут использовать информацию о пациентах из единой системы идентификации и аутентификации.

Напомним, Госдума одобрила законопроект о телемедицине 21 июля. Ранее в России был проведён опрос, в котором приняли участие 2,5 тысячи медиков, и более 20% из них заявили, что уже имеют опыт консультации пациентов по скайпу или через соцсети.