Паранойя ревности. Чем болен "подмосковный Отелло", который отрубил жене руки

Знаменитый персонаж шекспировской трагедии в порыве ревности задушил женщину, которую любил. В наши дни такие (и даже страшнее) отелло тоже есть, и психиатры могут поставить им однозначный диагноз. К сожалению, можно прожить с супругом (или супругой) несколько лет и признаков болезни так и не заметить.

Сегодня стало известно о жестоком преступлении в Подмосковье: муж, заподозривший жену в измене, отрубил ей кисти рук. Об этом шокирующем случае рассказывал Лайф.

Трагедия произошла в подмосковном городе Серпухове. 26-летний местный житель Дмитрий Г. завёз свою жену и мать своих маленьких детей Маргариту в лес. Достав из автомобиля топор, он отрубил ей кисти рук. После этого садист сам отвёз истекающую кровью супругу в приёмное отделение городской больницы им. Семашко, где та несколько часов провела на операционном столе.

К счастью, жизнь девушки удалось спасти. А микрохирурги 71-й московской больницы имени Жадкевича даже сумели пришить Маргарите отрубленные руки.

Но "подмосковному Отелло" наказания не избежать: на него уже завели уголовное дело. На суде он назвал свой поступок глупостью и заявил, что раскаивается в содеянном. Серпуховский суд арестовал его на два месяца, до 10 февраля 2018 года.

По словам экспертов, кроме следователя мужчиной однозначно должны заняться психиатры.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов предположил, что жестокий ревнивец страдает шизофренией.

— Совершенно однозначно можно сказать, что этот человек болен. Есть такое понятие — "паранойя ревности", или "бредовая ревность". Это характерный признак нескольких психических заболеваний, чаще всего — шизофрении, — рассказал эксперт.

Ревность — это чувство недостатка внимания и любви со стороны очень нужного и важного человека и подозрение, что его любовь получает кто-то другой. Этот чувство способно разрушать и хорошие взаимоотношения, и личность самого ревнивца. Паранойя — это бредовая мания преследования. Сочетание этих разрушающих чувств чаще всего и приводит к трагедии: ревнивец становится управляем только своими бредовыми мыслями.

По словам психиатра, в семейной жизни с ревнивцем всё может быть хорошо до какого-то ключевого момента. Допустим, муж заметил, что жена стала задерживаться на работе. И начинает за ней следить, читать её СМС, постоянно звонить, ходить по пятам и так далее. А потом в один прекрасный момент в голове у ревнивца как будто что-то перемыкает. И он может схватить топор, пустить в ход кулаки — всё, лишь бы причинить своей жертве боль.

— Парадокс в том, что если жена реально изменяет такому мужу, то он этого может и не заметить. Но вот если он уже стал ревновать, у него появились паранойя, бред и при допросе жена признаётся в измене, то он совершенно точно её убьёт, — добавил Виноградов.

Самое страшное, что определить, болен ли ваш любимый человек или нет, очень сложно.

— Признаков паранойи до последнего может и не быть — человек может тщательно скрывать свои переживания в себе. И если это так, то агрессия впоследствии будет ещё сильнее, — пояснил психиатр. — А если же признаки есть — неадекватная реакция на общение с посторонними людьми, регулярные проверки и прочее, — то нужно обязательно обратиться к психиатру. В таких случаях можно даже вызвать скорую психиатрическую помощь, и пациента смогут проверить в клинике принудительно.

Женщины ревнуют не меньше мужчин, но они поступают иначе, добавил специалист.

— Они так же следят, читают СМС, устраивают истерики, но сами на физическое насилие не идут. Женщины с бредовой ревностью чаще всего либо травят свою жертву, либо нанимают киллера, — сказал он.

По мнению Михаила Виноградова, "подмосковного Отелло" нужно немедленно изолировать. Суд должен назначить судебно-психиатрическую экспертизу, которая определит, чем болен этот человек. Скорее всего, этому безумцу грозит пожизненное лечение в психиатрической клинике тюремного типа.

— Безобидной ревности на самом деле не бывает. Ревность — это серьёзный недуг, с которым нужно бороться. Иначе таких страшных историй будет становиться ещё больше. В моей практике был случай, когда муж увидел на улице двух совершенно незнакомых мужчин и решил, что его жена ему с ними изменяет — хотя она этого никогда не делала. В итоге ревнивец выскочил на улицу с ножом и покалечил невинных людей. Примерный семьянин чуть не превратился в убийцу. Так что следите за поведением своих близких, а по улице ходите и на всякий случай оглядывайтесь.