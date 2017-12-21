Чиновники Минздрава отменили скандальный тендер на VIP-полисы ДМС

Как стало известно Лайфу, сотрудники Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава остались без ВИП-полисов ДМС (дополнительное медицинское страхование). Теперь им придётся лечиться как всем остальным россиянам — по обычным полисам ОМС. То есть госслужащие смогут проверить качество медицинской помощи, лично ходя по поликлиникам.

Начальная цена этого тендера составляла 2,5 млн рублей. Как рассказывал Лайф, пятеро сотрудников Центра, подчиняющегося Минздраву, должны были получить страховки категории "ВИП". Как было сказано в техзадании, эти счастливчики — "работники высшего управленческого состава". А руководителю центра полагался ещё и персональный "ВИП-врач-куратор".

Ещё 20 сотрудников центра должны были получить страховки категории "бизнес", 50 — категории "стандарт".

В техзадании был перечень медицинских организаций, которые подходят сотрудникам организации. Это в том числе частные клиники ("Евромедсервис", "Креде эксперто", "Ниармедик", "Медси") и ведомственные учреждения (например, поликлиника № 1 Управления делами президента Российской Федерации, ВИП-отделение Центральной поликлиники Литфонда).

В программу страховки должны были войти услуги поликлиник (в том числе стоматология) и вызов врача на дом. Большинство услуг входит и в программу ОМС, то есть сотрудники центра могли бы получить их по своему зелёному полису.

Но в этих ДМС-полисах были прописаны и услуги, которые не положены по ОМС. Например, отбеливание эмали зубов методом Air-Flow. В "Медси" такая процедура стоит 3,2 тысячи рублей. Сотрудники учреждения Минздрава могли бы красиво улыбаться за счёт бюджета.

В общем, им было бы хорошо — но не было. После публикации Лайфа тендер был отменён. Мы направили запрос в Минздрав, чтобы узнать, по какой причине сотрудники центра остались без страховок. Ответ мы получили от представителя самого центра.

— Ответ короткий: тендер был отменён по решению заказчика на основании пункта 3.5.1 конкурсной документации (там сказано: "Заказчик вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе". — Прим. Лайфа). Больше комментариев у нас нет. Мы не очень поняли этот вопрос.

Сам Минздрав тоже отреагировал на публикацию Лайфа о тендере. Пресс-служба ведомства попросту её опровергла. Причём опровержение касалось только заголовка, где говорилось, что страховки заказали для себя чиновники Минздрава. Да, формально сотрудники Центра не работают именно в министерстве — но центр подчиняется ему и Минздрав несёт ответственность в том числе за эту закупку.

"Рекомендовали бы изданию, опубликовавшему данный материал, более ответственно подходить к своей работе, не забывая, в погоне за сенсацией, принципов журналистской этики", — говорилось в пресс-релизе министерства. Возможно, чиновники вспомнили и про собственную этику и закупку всё же отменили.