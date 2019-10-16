Мать выпила вина, не зная, что его странный вкус говорит о страшной болезни

45-летняя Луиза Макгилл из графства Дарем, Англия, не слишком следила за своим здоровьем и не обращала внимания на тревожные сигналы, которые ей давал организм. И такое поведение не могло остаться без последствий.

Женщина пыталась объять необъятное, подолгу пропадала на работе, воспитывала двух дочек, заботилась о муже. В итоге она оказалась настолько измотанной, что засыпала там, где сядет. Луизу, как и многих женщин, по её словам, больше волновало благополучие близких, чем своё. Но однажды на семейном вечере она решила расслабиться и выпить вина, и его вкус показался ей очень странным. Никто не подозревал, что это симптом опасной болезни.

Я выпила бокал вина, и оно было очень странным на вкус. Но мой муж тоже попробовал и сказал, что всё в порядке. Поэтому я не придала значения. Но это был тревожный звонок Луиза Макгилл

В ту же ночь Луиза проснулась с мучительной давящей болью в груди. Её супруг вызвал скорую, и медики диагностировали у британки инфаркт, пишет Chroniclelive. Женщину срочно госпитализировали и провели коронарное стентирование — протезирование артерий сердца. Луиза выжила и поправилась. Теперь она внимательно отслеживает изменения в своём организме и просит других людей её возраста поступать так же.

Когда приехали врачи, они сказали, что у меня сердечный приступ. Я посмотрела на мужа и разрыдалась. Наверное, это был шок, и первой моей мыслью было, что я умру Луиза Макгилл

Муж заявил жене, что её грудь выглядит странно, не зная, что этим спас ей жизнь